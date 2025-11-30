OnePlus'un Bütçe Dostu Telefonu Konsollarla Yarışıyor: 165 FPS!
OnePlus Ace 6T'nin oyun performansı hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Yeni bütçe dostu telefon güçlü işlemcisiyle pek çok oyunda 165 FPS vadediyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- OnePlus, yeni bütçe dostu telefonu OnePlus Ace 6T'nin oyun performansını gözler önüne serdi.
- Yeni model pek çok popüler mobil oyun için 165 FPS gibi yüksek bir kare hızı vadediyor.
- Snapdragon 8 Gen 5'li yeni cihazın önümüzdeki günlerde tanıtılacağı duyuruldu.
OnePlus, yaklaşmakta olan yeni bütçe dostu oyuncu telefonu OnePlus Ace 6T ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Dev marka resmi lansmanına günler kala yeni cihazın oyunlardaki yüksek kare hızı performansını gözler önüne serdi. İşte detaylar!
OnePlus Ace 6T Pek Çok Oyunda 165 FPS Sunacak
Yapılan açıklamaya göre yaklaşan fiyat performans odaklı yeni telefon özellikle rekabetçi ve ritim tabanlı popüler oyunları 165 FPS gibi etkileyici bir kare hızında çalıştırabilecek. Bu destekten faydalanacak oyunlar arasında League of Legends: Wild Rift, KartRider Rush+ ve hatta Clash of Clans gibi geniş kitlelere hitap eden yapımlar yer alıyor.
Peki OnePlus Ace 6T bu etkileyici oyun performansını neye borçlu? Yeni cihazın bu alandaki en dikkat çeken özelliği 165 Hz gibi rekor bir yenileme hızına sahip olan etkileyici ekranı. Telefon bu hızlı panelin yanı sıra kısa bir süre önce piyasaya sürülen Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi sayesinde de oyun alanındaki iddiasını güçlendiriyor.
Bunlara ek olarak yeni telefonun diğer öne çıkan teknik özellikleri şu şekilde:
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 8.000 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
Ne Zaman Tanıtılacak?
Şirket kısa bir süre önce yaptığı paylaşımlarla OnePlus Ace 6T'nin 3 Aralık tarihinde düzenlenecek bir lansman etkinliği ile resmen tanıtılacağını duyurdu. Cihazın ilk etapta anavatanı Çin'de satışa sunulması ardından Türkiye gibi diğer pazarlara açılması bekleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!
