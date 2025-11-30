OnePlus'un Bütçe Dostu Telefonu Konsollarla Yarışıyor: 165 FPS!

OnePlus, yaklaşmakta olan yeni bütçe dostu oyuncu telefonu OnePlus Ace 6T ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Dev marka resmi lansmanına günler kala yeni cihazın oyunlardaki yüksek kare hızı performansını gözler önüne serdi. İşte detaylar!

OnePlus Ace 6T Pek Çok Oyunda 165 FPS Sunacak

Yapılan açıklamaya göre yaklaşan fiyat performans odaklı yeni telefon özellikle rekabetçi ve ritim tabanlı popüler oyunları 165 FPS gibi etkileyici bir kare hızında çalıştırabilecek. Bu destekten faydalanacak oyunlar arasında League of Legends: Wild Rift, KartRider Rush+ ve hatta Clash of Clans gibi geniş kitlelere hitap eden yapımlar yer alıyor.

Peki OnePlus Ace 6T bu etkileyici oyun performansını neye borçlu? Yeni cihazın bu alandaki en dikkat çeken özelliği 165 Hz gibi rekor bir yenileme hızına sahip olan etkileyici ekranı. Telefon bu hızlı panelin yanı sıra kısa bir süre önce piyasaya sürülen Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi sayesinde de oyun alanındaki iddiasını güçlendiriyor.

Bunlara ek olarak yeni telefonun diğer öne çıkan teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Arka Kamera: 50 MP + 8 MP

50 MP + 8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

Ne Zaman Tanıtılacak?

Şirket kısa bir süre önce yaptığı paylaşımlarla OnePlus Ace 6T'nin 3 Aralık tarihinde düzenlenecek bir lansman etkinliği ile resmen tanıtılacağını duyurdu. Cihazın ilk etapta anavatanı Çin'de satışa sunulması ardından Türkiye gibi diğer pazarlara açılması bekleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.