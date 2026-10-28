OnePlus'tan 15R ve 13 Sahiplerine ColorOS 17 Müjdesi

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OnePlus Android 17 tabanlı ColorOS 17 güncellemesini 27 Ekim 2026'da Hindistan'daki OnePlus 13, 13s, 13R ve 15R kullanıcılarına dağıtmaya başladı. Yeni sürüm, OnePlus telefonlarda yıllardır kullanılan OxygenOS arayüzünün yerini alıyor. Şirket, Türkiye sitesinde de ürün sayfası bulunan OnePlus 15R için ülkemizde bir tarih vermedi.

ColorOS 17 Hangi OnePlus Telefonlara Ulaştı?

OnePlus'ın topluluk sayfasındaki kararlı sürüm bu dalgada 4 telefonu kapsıyor. Şirket güncellemeyi kademeli dağıttığı için bildirim her telefona aynı gün ulaşmayabiliyor. Güncellemenin paket boyutu belli değil.

Güncelleme OnePlus 13'e CPH2649_17.0.0.102, 13R'ye CPH2691_17.0.0.105, 15R'ye CPH2767_17.0.0.106 numarasıyla geliyor ve 3 numara da EX01 koduyla bitiyor. The Tech Outlook'a göre kurulumdan önce telefonda, OnePlus'ın topluluk duyurusunda belirttiği OxygenOS 16 sürümünün kurulu olması gerekiyor.

Dağıtım OnePlus'ın 13 Ekim 2026 tarihli takviminden erken başladı. Şirket 15R, 13 ve 13s için 30 Ekim 2026'yı, 13R için Kasım 2026'yı hedefliyordu. Takvimin ilk dalgasındaki OnePlus 15 ve OnePlus Pad 4 de planlanandan 6 gün önce, 23 Ekim 2026'da güncellemeyi almaya başlamıştı.

OnePlus Neden OxygenOS'u Bıraktı?

OnePlus Temmuz 2026'da Avrupa ve Kuzey Amerika'da yeni ürün sunumunu bitirdiğini duyurdu. Aynı metinde mevcut cihazlar için yazılım ve güvenlik güncellemelerinin ve garantinin süreceği, uygun telefonların Android 17 ile bütün bölgelerde OxygenOS'tan ColorOS'a geçeceği de yazıyordu. Avrupa'da OnePlus'ın yerini OPPO alıyor; Notebookcheck'e göre garanti taleplerini de OPPO karşılayabiliyor.

Türk kullanıcılar ColorOS arayüzünü OPPO'nun telefonlarından tanıyor. OnePlus geçişi kullanıcının seçimine bırakıyor ve ColorOS 17'yi kuranlar OxygenOS'a dönebilecek. Dönüş için kullanılacak sürümler belli değil.

OnePlus 15R Türkiye'de Ne Zaman ColorOS 17 Alacak?

OnePlus, telefonlarının Hindistan dışındaki dağıtımı için bir tarih vermedi. 9to5Google'a göre 27 Ekim 2026 itibarıyla küresel sürüme ulaşan tek Android 17 güncellemesi OnePlus Pad 4'ünkü; öteki bölgeler için tarih verilmedi. Temmuz 2026'daki karar metni Türkiye'yi adıyla anmıyor, OnePlus'ın Türkiye'den de çekilebileceği iddiası sonrasında şirketin ülkemizdeki durumu da netleşmedi.

Şubat 2026'da belli olan Android 17 alacak OnePlus telefonlar için şirketin Ekim 2026 takvimi Kasım 2026'ya OnePlus 12 ile Nord 6'yı, Aralık 2026'ya OnePlus 11 ile OnePlus 12R'yi yerleştiriyor. Beebom'a göre ColorOS 17, Android 17 ile son büyük güncellemesini alacak OnePlus 12R, OnePlus 11 ve OnePlus Open için yolun sonu olacak.

ColorOS 17 Hangi Yenilikleri Getiriyor?

OPPO ColorOS 17'yi Living Flow Design adını verdiği yeni bir tasarımla hazırladı. Işık efektleri, daha akıcı animasyonlar ve dokunulduğunda esneyip geri yaylanan düğmeler bu tasarımın parçası. Şirket Hızlı Ayarlar'ı ve bildirim panelini de yeniledi. Living Clock adlı saat, ekran kapalıyken, kilit ekranında ve ana ekranda yerini ve boyutunu değiştirerek görünüyor.

Laminar Flow Engine adlı bellek yönetimi sistemi, yoğun yükte takılmaları azaltıp arka planda daha çok uygulamayı açık tutmayı hedefliyor. OPPO'nun kendi testlerinde ColorOS 16'ya kıyasla arka planda yüzde 25'ten fazla uygulama kalıyor, Galeri küçük resimleri de ilk açılışta yüzde 50'ye kadar daha hızlı yükleniyor. Aramalarda yapay zekayla üretilmiş sesleri ve görüntülü görüşmelerde yüz değiştirme girişimlerini fark eden AI Call Guard'ı OPPO Endonezya, Hindistan ve Tayland'da sunuyor.

Mind Space özelliği ekran görüntülerini, dosyaları ve video bağlantılarını tek yerde toplayıp kaydedilen belgeleri özetleyebiliyor. Tren ve uçak yolculukları için hazırlanan bilgi kartları da yalnızca bazı ülkelerde çalışıyor. Fotoğraf ve dosya düzenlemede çok adımlı görevleri üstlenen Mind Pilot'un OnePlus 13 serisine gelip gelmeyeceği açıklanmadı, yapay zeka özellikleri de modelden modele ve ülkeden ülkeye değişebiliyor.

Editörün Yorumu

OPPO telefon kullanmış biri ColorOS 17'ye birkaç günde alışır diye düşünüyorum, yıllarca OxygenOS kullanan OnePlus 15R sahibi içinse menülerin yeri değişebileceği için ilk haftalar yorucu geçebilir. Öte yandan ColorOS'un OPPO telefonlarda Türkçe olarak zaten kullanılması, geçişi dil tarafında kolaylaştıracaktır. Bildirim geldiğinde acele etmeyin, kurmadan önce fotoğraflarınızı ve uygulama verilerinizi yedekleyin, ilk günlerde topluluk sayfasındaki hata bildirimlerine de göz atın.