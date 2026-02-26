Android 17 Alacak OnePlus Telefonlar Belli Oldu! İşte Tam Liste

Akıllı telefon dünyasında yazılım güncellemeleri, cihaz kullanım ömrünü belirleyen en önemli konulardan biri. OnePlus, Android 16 tabanlı OxygenOS 16 dağıtımını kısa süre önce tamamladı. Geçtiğimiz yıl güncelleme konusunda oldukça hızlı davranan OnePlus, bu sene de şimdiden Android 17 tabanlı OxygenOS 17 alacak modellerini belirledi. Peki, güncelleme alacak o modeller hangileri?

Android 17 Alacak OnePlus Modelleri Hangileri?

Android 17 tabanlı OxygenOS 17 güncellemesi alacak OnePlus amiral gemisi modellerine baktığımızda oldukça kalabalık bir liste görüyoruz.OnePlus 15 serisi başta olmak üzere OnePlus 13, 13R, 13T, 12, 12R ve 11 modelleri güncellemeyi kesin olarak alacak. Şirketin katlanabilir telefonu olan OnePlus Open'da yeni güncellemeyi alacak modeller arasında.

OnePlus sadece üst düzey telefonlarına değil, orta segment cihazlarına da OxygenOS 17 güncellemesini getirmeyi planlıyor. Orta segmentte OnePlus'un Nord 4, Nord 5 ve Nord CE 5 modelleri yeni güncellemeyi alacak. Böylece marka, geniş bir kullanıcı kitlesini güncel tutmayı hedefliyor.

OnePlus güncelleme kısmında tablet modellerini de es geçmemiş. Şirketin tablet pazarındaki temsilcileri olan Pad 2, Pad 3, Pad Lite ve Pad Go 2 modelleri, OxygenOS 17 güncellemesini sorunsuz şekilde alacak.

Dağıtım takvimine baktığımızda, Android 17'nin nihai sürümünün 2026'nın üçüncü çeyreğinde çıkması bekleniyor. Ancak bir yıl önceki hızlı test sürecini göz önüne alırsak, OnePlus 15 gibi tepe modeller için ilk beta testlerinin Mart veya Nisan aylarında başlaması oldukça muhtemel.

Peki sizin kullandığınız OnePlus modeli bu listede yer alıyor mu? Android 17 ile birlikte OxgenOS arayüzünde ne gibi yenilikler görmek istersiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.