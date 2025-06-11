OnePlus'tan 7000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

Geçtiğimşiz günlerde aşırı güçlü işlemcisiyle öne çıkan OnePlus Pad 3 modelini tanıtan OnePlus, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. OnePlus Nord 5'in tanıtım tarihi ortaya çıktı. Peki, OnePlus'ın yeni telefonu ne zaman tanıtılacak?

OnePlus Nord 5 Tanıtım Tarihi

OnePlus Nord 5 modeli 8 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılacak. Bu tarihte Nord 5'in yanı sıra 7.100 mAh batarya kapasitesine sahip OnePlus Nord CE 5 modeli de duyurulacak. Tanıtımla birlikte iki telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak.

OnePlus Nord 5 Özellikleri

İddiaya göre 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip Nord 5, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. OnePlus'ın yeni telefonunda ekran altı parmak izi sensörü yer alacak.

Telfeon gücünü Dimensity 9400e işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Telefonda ayrıca 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera olacak.

7000 mAh batarya kapasitesine sahip OnePlus Nord 5 modeli 100W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefon devasa batarya kapasitesi sayesinde uzun süre boyunca şarja ihtiyaç duymayacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.