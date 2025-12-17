vivo'nun 120Hz Ekranlı Ucuz Telefonu Yolda! 12 GB RAM'e Sahip

vivo'nun merakla beklenen yeni Android telefonu V70 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda vivo V70 bir sertifika platformunda görüntülendi. Bu sertifikaya göre akıllı telefon 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC teknolojilerini destekleyecek. Ayrıca bütçe dostu telefonun bazı özellikleri de ortaya çıktı.

vivo V70 Sertifika Aldı

Merakla beklenen vivo V70, FCC sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, akıllı telefonun global pazarda satışa sunulacağı anlamına geliyor. Yani telefon hem Hindistan pazarında hem de global pazar da satışa sunulacak. Sertifika göre akıllı telefon 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC teknolojilerini destekleyecek.

vivo V70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

1260 x 2750 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo V70, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2750 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo V60'da AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

vivo'nun bütçe dostu Android telefonu gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo S30'da da aynı işlemci bulunuyor.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Akıllı telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. vivo V70 ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağalyarak zamandan tasarruf ettirecek.