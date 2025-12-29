165Hz OLED Ekranlı Telefon Geliyor! 16 GB RAM ve Dahası

OnePlus, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Turbo 6 isimli Android telefonun görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Görsellere göre akıllı telefon, güçlü donanımın yanı sıra şık tasarımıyla da dikkatleri üzerinde toplayarak.

OnePlus Turbo 6'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Görüntülere göre OnePlus Turbo 6'nın arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Ön yüzeyde ise ince çerçeveler ve bir adet kamera bulunacak. Telefon yeşil, gümüş ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak.

OnePlus Turbo 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan OnePlus Turbo 6'da Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8s Gen 4 yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5x RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini göreceğiz. Telefonda 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek OnePlus Turbo, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, akıllı telefonda akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan OnePlus 15R'da 6,83 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 1272 x 2800 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı tercih edilmişti.