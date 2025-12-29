Henüz Tanıtılmayan Telefonun Kutu Açılışı Yapıldı [Video]
OnePlus Turbo 6'ın kutu açma videosu paylaşıldı. Peki, çok güçlü bir donanıma sahip telefon neler sunacak? İşte telefona dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OnePlus Turbo 6'nın 27 saniye uzunluğunda kutu açma videosu paylaşıldı.
- Kutudan telefonun yanı sıra koruyucu kılıf, 80W hızlı şarj adaptörü, USB kablosu ve SIM kart iğnesi çıkacak.
- Turbo 6, 8 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak.
OnePlus'ın oyun odaklı yeni akıllı telefonuna dair ilginç bir gelişme yaşandı. Henüz tanıtılmayan OnePlus Turbo 6'nın kutu açılış videosu yayınlandı. Bununla birlikte akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı ve kutudan neler çıkacağı belli oldu. Dev bataryalı akıllı telefon, çok şık bir tasarımla birlikte gelecek.
OnePlus Turbo 6'nın Kutu Açılış Videosu Paylaşıldı
OnePlus Turbo 6'nın kutu açma videosu paylaşıldı. YouTube üzerinden paylaşılan video 27 saniye uzunluğunda. Videoya göre telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer bulunacak. Kutudan telefonun yanı sıra koruyucu kılıf, 80W hızlı şarj adaptörü, USB kablosu ve SIM kart iğnesi çıkacak.
OnePlus Turbo 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- Batarya: 9.000 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4
- İşletim Sistemi: Android 16
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
OnePlus Turbo 6'da Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8s Gen 4 yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği göreceğiz.
Android 16 işletim sistemi ile birlikte geleek telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Turbo 6, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5x RAM seçeneğine sahip olacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak. Telefonda ayrıca 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak.
OnePlus Turbo 6 Ne Zaman Tanıtılacak?
En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan OnePlus Turbo 6, 8 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Aynı tarihte OnePlus Turbo 6V de duyurulacak. Tanıtımla birlikte Turbo serisinin tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Çin'de satışa sunulacak telefonların global pazara gelip gelmeyeceği henüz belli değil.