Henüz Tanıtılmayan Telefonun Kutu Açılışı Yapıldı [Video]

OnePlus'ın oyun odaklı yeni akıllı telefonuna dair ilginç bir gelişme yaşandı. Henüz tanıtılmayan OnePlus Turbo 6​'nın kutu açılış videosu yayınlandı. Bununla birlikte akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı ve kutudan neler çıkacağı belli oldu. Dev bataryalı akıllı telefon, çok şık bir tasarımla birlikte gelecek.

OnePlus Turbo 6'nın Kutu Açılış Videosu Paylaşıldı

OnePlus Turbo 6'nın kutu açma videosu paylaşıldı. YouTube üzerinden paylaşılan video 27 saniye uzunluğunda. Videoya göre telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer bulunacak. Kutudan telefonun yanı sıra koruyucu kılıf, 80W hızlı şarj adaptörü, USB kablosu ve SIM kart iğnesi çıkacak.

OnePlus Turbo 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

OnePlus Turbo 6'da Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8s Gen 4 yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği göreceğiz.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte geleek telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Turbo 6, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5x RAM seçeneğine sahip olacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak. Telefonda ayrıca 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak.

OnePlus Turbo 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan OnePlus Turbo 6, 8 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Aynı tarihte OnePlus Turbo 6V de duyurulacak. Tanıtımla birlikte Turbo serisinin tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Çin'de satışa sunulacak telefonların global pazara gelip gelmeyeceği henüz belli değil.