9000 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 12 GB RAM'i Var
OnePlus, bütçe dostu oyun telefonu tanıttı. Peki, Ace 6V isimli telefonda hangi donanım tercih edildi? İşte telefona dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OnePlus Turbo 6V gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alıyor.
- Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor.
- Turbo 6V için 1.899 yuan (11.709 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
OnePlus, Turbo 6V isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Android telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Turbo 6V ayrıca hızlı şarj teknolojisi ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğe sahip.
OnePlus Turbo 6V Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4
- GPU: Adreno 810
- RAM: 8GB / 12GB LPDDR4X
- Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1
- Arka Kamera: 50 MP (f/1.8, OIS) ana kamera + 2 MP (f/2.4) monokrom kamera
- Ön Kamera: 16 MP (f/2.4)
- Batarya: 9000 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66/68/69/69K
- Boyutlar: 162,46 x 77,45 x 8,50 mm
- Ağırlık: 215 gram
6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 450 PPI piksel yoğunluğu ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 215 gram ağırlığındaki telefonda yüzde 93,5 ekran gövde oranı mevcut. Cihazda ayrıca ekran altı parmak izi sensörü de yer alıyor.
Akıllı telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus Turbo 6'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.
En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan Turbo 6V, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. Akıllı telefonda 9000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Turbo 6V ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Bütçe dostu Android telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip monokrom kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.
En Sevilen Telefonlar Açıklandı! Ekran Altı Kameralı Telefon Zirvede
AnTuTu tarafından paylaşılan rapor ile birlikte en sevilen telefonlar belli oldu. Peki, listede hangi telefonlar yer aldı? İşte merak edilen detaylar!
OnePlus Turbo 6V Fiyatı
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 1.899 yuan (11.709 TL)
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 2.099 yuan (12.942 TL)
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 2.399 yuan (14.792 TL)