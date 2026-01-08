9000 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 12 GB RAM'i Var

OnePlus, Turbo 6V isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Android telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Turbo 6V ayrıca hızlı şarj teknolojisi ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğe sahip.

OnePlus Turbo 6V Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 GPU: Adreno 810

Adreno 810 RAM: 8GB / 12GB LPDDR4X

8GB / 12GB LPDDR4X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1

256 GB / 512 GB UFS 3.1 Arka Kamera: 50 MP (f/1.8, OIS) ana kamera + 2 MP (f/2.4) monokrom kamera

50 MP (f/1.8, OIS) ana kamera + 2 MP (f/2.4) monokrom kamera Ön Kamera: 16 MP (f/2.4)

16 MP (f/2.4) Batarya: 9000 mAh

9000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66/68/69/69K

IP66/68/69/69K Boyutlar: 162,46 x 77,45 x 8,50 mm

162,46 x 77,45 x 8,50 mm Ağırlık: 215 gram

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 450 PPI piksel yoğunluğu ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 215 gram ağırlığındaki telefonda yüzde 93,5 ekran gövde oranı mevcut. Cihazda ayrıca ekran altı parmak izi sensörü de yer alıyor.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus Turbo 6'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan Turbo 6V, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. Akıllı telefonda 9000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Turbo 6V ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Bütçe dostu Android telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip monokrom kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

OnePlus Turbo 6V Fiyatı