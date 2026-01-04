Orta Segment Karışacak: 9000 mAh Bataryalı Telefon Ortaya Çıktı!

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yakında yeni Turbo 6 serisini kullanıcıların karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Daha önce paylaşılan sızıntılar serinin standart modeline ait teknik özellikleri büyük ölçüde ortaya koymuştu. Ancak serinin daha uygun fiyatlı üyesi olması beklenen Turbo 6V hakkında şimdiye kadar net bilgiler bulunmuyordu. Neyse ki durum değişti. Öyle ki OnePlus Turbo 6V özellikleri netleşti.

Beklenen OnePlus Turbo 6V Özellikleri

Akıllı telefon TENAA sertifikası aldı. Bu sertifikada yer alan bilgilere göre OnePlus Turbo 6V, 2772 x 1272 piksel çözünürlük sunan 1.5K çözünürlüklü 6,78 inç AMOLED ekranla gelecek. Bu ekran 144 Hz yenileme hızıyla desteklenecek. Cihaz 9.000 mAh gibi devasa bir bataryadan güç çekecek. Bu nedenle uzun pil ömrü sunması bekleniyor.

Akıllı telefonun kalbinde ise 2.7 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci yer alacak. Bu bilgilere göre yonga setinin Quaclcomm Snapdragon 7s Gen 4 olması muhtemel. Bu işlemciye 8/12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleri eşlik edecek.

Ön tarafında 16 MP özçekim kamerasına yer verecek akıllı telefon, arka taraftaysa 50 MP + 2 MP kameralara sahip olacak. Cihaz boyutu 162,46 x 77,45 x 8,65 mm, ağırlığı 215 gram olacak. Son olarak siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri de beklenen OnePlus Turbo 6V özellikleri arasında.

OnePlus Turbo 6V Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi orta segment telefonlar arasında yer alacak OnePlus Turbo 6V, 8 Ocak'ta Çin'de gerçekleşecek etkinlikte duyurulacak.

OnePlus Turbo 6V Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önceki iddialara göre OnePlus Turbo 6V başlangıç fiyatı 380-400 dolar civarında olacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? OnePlus Turbo 6V modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.