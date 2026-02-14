ChatGPT'nin Yanıtları Değişebilir! Bazı Modeller Kaldırıldı

OpenAI muhtemelen şimdiye kadar en çok sevilen yapay zeka modellerinden birkaç tanesini kullanımdan kaldırdı. ChatGPT'ye güç veren bu modeller artık sohbet botu üzerinden kullanılamıyor. Pek çok kullanıcı tarafından tercih edilen modellerin fişinin çekilmesi, ChatGPT'nin size verdiği yanıtların üzerinde küçük de olsa farklılıklar hissetmenize neden olabilir. Şu ana dek önceki modelleri kullandıysanız ChatGPT'nin verdiği yanıtlarda bir farklılık görebilirsiniz.

OpenAI, Hangi Yapay Zeka Modellerini Kaldırdı?

OpenAI, yapay zeka modellerinde sadeleşme yoluna başvurdu. Bu doğrultuda o4-mini, GPT-4o, GPT-5, GPT-4.1 mini ve GPT-4.1 modelleri kullanımdan kaldırıldı. GPT-4o, kullanıcı taleplerini göz önünde bulunduracak olursak bunların arasında en çok sevilen modeldi. Kullanıcıların bu modeli benimsemesinin arkasında sadece iyi iş çıkarması değil, sohbet tarzı gibi nedenler de bulunuyordu.

Şirket, GPT-5.1 ve 5.2 modellerini piyasaya sürerken tam da GPT-4o'nun başarısının sırrına odaklandı. Kullanıcılardan gelen yorumları uzun bir süre boyunca inceleyen şirket, araştırmalarının sonucunda sohbet botunun en çok "cana yakın bir arkadaş" gibi davranmasının sevildiğini gördü. Dolayısıyla yeni modellerine de bunu yansıtmaya çalıştı.

Yapay zeka devi tarafından sağlanan veriler de bu yöntemin işe yaradığını gösteriyor. GPT-4o'dan alınan özellikler, GPT-5.2'nin geniş çaplı olarak benimsemesini sağladı. Kullanımdan kaldırılmadan önce son günlerde kullanıcıların artık yalnızca yüzde 0,1'i her gün GPT-4o tercih ediyordu ki bu GPT-5.2'nin yanında inanılmaz küçük kalıyor.

GPT-5 ilk yayınlandığında kullanıcıların eski modellerin geri getirilmesi için OpenAI'a yoğun talepte bulunduğu günlerden bu yana oldukça uzun zaman geçti. Bu modelin de artık yavaş yavaş şirket tarihinde önemli bir yere sahip bir model olarak raflara kaldırılmasının zamanı gelmişti. Her ne kadar otomatik mod seçme özelliği olsa da ChatGPT'yi kullanmaya yeni başlayan kişiler, bir noktada "Neden bu kadar çok model var, hangisini seçmeliyim?" gibi soruların ortasında kalabiliyordu. Son yapılan sadeleştirme ile bunun üzerine düşünmelerine gerek kalmadı.