ChatGPT'de Reklam Dönemi Başlıyor! İlk Ortaklar Belli Oldu

OpenAI, ChatGPT'nin ücretsiz ve Go planlarını kullanan kişilere reklam göstermeye başladı. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı olan reklamların yakında Türkiye de dahil olmak üzere bütün ülkelerdeki kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor. Bu kararın alınmasından kısa bir süre sonra ise ilk olarak hangi markalarla çalışıldığı ortaya çıktı.

ChatGPT Reklamları İçin Ortaklar Netlik Kazanıyor

Yapay zeka devi OpenAI, bir süredir finansal sorunların üstesinden gelmek için yeni çözüm yolları arıyordu. En nihayetinde ise şirketin CEO'su Sam Altman'ın "son ihtimal" olarak gördüğü reklamlara başvurmayı tercih etti. Geçtiğimiz günlerde belirli sayıda ChatGPT kullanıcısı ile testlere başlayan şirketin ilk ortakları arasında ise Adobe, Target, Williams-Sonoma, Ford, Mazda, Audible, Fever, HelloFreshi yer alıyor.

Adobe zaten uzun bir zaman önce Adobe Photoshop ve benzeri uygulamalarının ChatGPT üzerinden kullanılabilmesi için şirketle iş bilriğine gitmişti. Tasarım sektörünün öncü isimlerinden olan Adobe'nin sohbet botunda gösterilecek reklamlarının ağırlıklı olarak Firefly (çeşitli yapay zeka araçlarına erişebileceğiniz platform) ile ilgili olması bekleniyor.

Diğer markalar, otomobil, e-ticaret, eğlence, gıda ve benzeri sektörlere odaklanıyor. Bu da bize reklamların yalnızca belirli bir alana odaklanmayacağını gösteriyor. Şu an sosyal medya platformlarında, arama motorlarında ve diğer yerlerde gördüğünüz reklamlar gibi çeşit bakımından oldukça geniş bir yelpaze sunacak.

ChatGPT'nin Reklamları Nasıl Görünecek?

ChatGPT'de reklamlar yapay zeka modelinin çıktısının yani size gösterdiği yanıtın en altında konumlandırılacak. Bu reklamlar rastgele değil, sizin metin istemini girerken kullandığınız sözcüklere ve hatta sohbet geçmişinize dayanacak. Örneğin Photoshop hakkında bir soru yönelttiğinizde Adobe'nin yazılımları karşınıza çıkacak veya bir araba arattığınızda Ford'un reklamını göreceksiniz.

OpenAI, reklamlar ile yanıtların arasında net bir ayrım olacağını belirtti. Yani yanıtların arasına gizli reklamlar sıkıştırılmayacak. Şirket, geleceğe yönelik planları arasında da böyle bir şeyin olmadığını ifade etti.

ChatGPT Reklamlarının Fiyatı Ne Kadar?

OpenAI, reklamverenlerden bin gösterim başına yaklaşık 60 dolar talep ediyor. Bu da 2 bin 618 TL'ye denk geliyor. Pilot programına dahil olan markalardan ise başlangıç noktasında en az 200 bin dolar taahhüt etmesi isteniyor. Şirket, reklamverenlere şu anda yalnızca toplam görüntüleme ve tıklama gibi temel veriler sağlıyor. En azından şimdilik Meta gibi kapsamlı takip sunmadığını söylemek mümkün. Elbette bu durumun ileride değişmesi kaçınılmaz görünüyor.