OpenAI'dan Beklenmedik Karar: ChatGPT Baştan Aşağı Değişebilir!

Yapay zeka dünyasının önde gelen isimlerinden OpenAI, trilyon dolarlık bir şirket olma yolunda ilerlerken gelir kaynakları konusunda ciddi bir ikilem yaşıyor. An itibariyle yaklaşık 500 milyar dolar değerlemeye sahip olan firmanın önümüzdeki yıllarda milyarlarca dolarlık maliyetlerle karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

Sam Altman yönetimindeki şirketin gelecekte artan harcamalarını karşılamak amacıyla yeni gelir kapıları aradığı bir süredir konuşuluyordu. Geldiğimiz noktada şirketin ChatGPT'de reklam gösterme planını gündemine aldığı belirtiliyor. Üstelik bu reklamların kişiye özel olması da söz konusu. İşte detaylar!

ChatGPT'de Kişiselleştirilmiş Reklamlar Gösterilebilir

Paylaşılan verilere verilerine göre, ChatGPT'nin şu anda 800 milyon civarında kullanıcısı bulunuyor. Ancak bu devasa kitlenin yalnızca yüzde 5'i ücretli aboneliği tercih ediyor. ChatGPT Plus üyeliklerinden gelen kazançlar ise OpenAI'ın 13 milyar dolarlık yıllık gelirinin yüzde 70 gibi büyük bir kısmını tek başına karşılıyor.

Aktarılanlara göre, şirket yöneticileri geçtiğimiz günlerde gelirleri daha fazla artırmak ve farklı gelir kanalları oluşturmak amacıyla ChatGPT'ye reklamların getirilip getirilmemesi hakkında tartışmaya başladı. Üstelik bazı yöneticiler reklamlardan gelen kazançları daha fazla artırmak adına kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilebileceğini savunuyor.

Bu stratejiye göre, ChatGPT kullanıcılarla yaptığı sohbetlerden kalan bellek hafızasını kullanarak verdiği yanıtlara kişiselleştirilmiş reklam içerikleri ekleyebilecek. Kullanıcı deneyimini bozmamak adına bu yanıtlar sponsorlu olarak etiketlenecek ve nesnel konularda reklam içeren ifadelerden kaçınılacak.

OpenAI, Meta'ya Benzer Bir Yol İzliyor

Şirketin son dönemde tartıştığı bu tür reklam stratejileri teknoloji gündeminde OpenAI'ın Meta ile benzer bir yol izlediği yönünde yorumlandı. Nitekim şirketin ilk hedefi olan AGI (Genel Yapay Zeka) misyonundan yavaşça uzaklaşarak, reklamları birincil gelir kaynağı haline getiren bir firma yolunda olduğu söyleniyor.

Yapılan araştırmalar bu durumun şirketin genel çalışan havuzundan kaynaklanabileceğini ortaya koyuyor. Zira verilere göre OpenAI'da faaliyet yürüten 630 eski Meta çalışanı toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ChatGPT ve Sora gibi araçlarda reklam gösterilmeli mi? Yorumlarda buluşalım.