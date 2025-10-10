OpenAI'ın Yeni Uygulaması, ChatGPT'yi Bile Geçti!

OpenAI’nin video üretim modeli Sora'nın mobil uygulaması kısa sürede en çok indirilenler arasına girdi. Henüz davetiye sistemiyle çalışan uygulama sadece iOS kullanıcılarına sunulmasına rağmen büyük bir çıkış yakaladı. Kullanıcıların ilgisini o kadar çekti ki iPhone'ların uygulama mağazası App Store'da zirveye adını yazdırdı.

Sora, ChatGPT’den Hızlı Yükseldi

Uygulama analiz şirketi Appfigures’ın paylaştığı verilere göre Sora, yayınlandığı ilk haftada ABD'de 627 bin kez indirildi. Bu sayı ChatGPT’nin iOS’ta elde ettiği 606 binlik ilk hafta performansını geride bıraktı. En dikkat çekici nokta ise Sora’nın herkese açık olmaması. Uygulama şu anda yalnızca davetiyesi olan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

Sora, kısa sürede elde ettiği popülerlikle Anthropic’in Claude’u, Microsoft’un Copilot’u ve xAI’ın Grok’u gibi önde gelen yapay zekâ uygulamalarını geride bırakmayı başardı. Aslında bu durum pek de şaşırtıcı değil. Zira yakın zamanda tanıtılan Sora 2 modeli sayesinde oluşturulan videolar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Özellikle kısa video platformlarında kullanıcılar, izledikleri içeriklerin gerçek mi yoksa yapay zekâ ile mi üretildiğini bile ayırt etmekte zorlanmaya başladı. Sora şu anda yalnızca ABD'deki App Store kullanıcıları tarafından indirilebiliyor. Diğer ülkelere açılmasıyla birlikte bu durumun nasıl bir hale geleceğini ise hep birlikte göreceğiz.

