OPPO, 8 GB RAM'li Telefon Tanıttı! Dev Bataryaya Sahip

OPPO, A6t 5G'nin global sürümünü tanıttı. Bunula beraber A6x 5G'nin teknik özellikleri belli oldu. Fiyat ve satış tarihine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı fakat özellikler göz önünde bulundurulduğunda telefonun bütçe dostu olması bekleniyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon dev batarya dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

OPPO A6t 5G Özellikleri (Global)

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Parlaklığı: 1.125 nit

1.125 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP monokrom

50 MP ana kamera + 2 MP monokrom Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB (LPDDR4X)

4 GB / 6 GB / 8 GB (LPDDR4X) Depolama: 64 GB / 128 GB (UFS 2.2)

64 GB / 128 GB (UFS 2.2) Boyut: 166,61 x 78,51 x 8,61 mm

166,61 x 78,51 x 8,61 mm Ağırlık: 210 g

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO A6t 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 1.125 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılan OPPO A5x'te ise 6,67 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1604 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık mevcut.

OPPO'nun yeni telefonunda MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisi yer alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Kısa süre önce tanıtılan OPPO A6x 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip monokrom kamera bulunuyor. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Telefonun ön ve arka kameraları 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile beraber gelen OPPO A6t 5G'de 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut.

Açık mavi ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan A6t 5G'de IP64 sertifikasına sahip. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. 166,61 x 78,51 x 8,61 mm boyutlarında ve 212 gram ağırlığında olan akıllı telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi mevcut.