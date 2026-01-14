Dev Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekranı Var

OPPO A6t Pro tanıtıldı. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Fiyat etiketi ve satış tarihine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak özelliklere göre telefonun bütçe dostu olması bekleniyor. Telefon yüksek şarj hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

OPPO A6t Pro Özellikleri (Global)

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.125 nit

1.125 nit Ekran Piksel Yoğunluğu: 256 PPI

256 PPI İşlemci: Snapdragon 685

Snapdragon 685 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP monokrom kamera

50 MP ana kamera + 2 MP monokrom kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 45W hızlı şarj

45W hızlı şarj RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Boyut: 166,61 x 78,51 x 8,61 mm

166,61 x 78,51 x 8,61 mm Ağırlık: 215 gram

215 gram Yazılım: Android 15 tabanlı ColorOS 15

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO A6t Pro, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1.125 nit parlaklık ve 256 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 166,61 x 78,51 x 8,61 mm boyutlarında ve 215 gram ağırlığında olan akıllı telefonda yüzde 90,6 ekran gövde oranı mevcut.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 685 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.8 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Kısa süre önce tanıtılan OPPO A6x 5G ve OPPO A6t 5G'de sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen akıllı telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

OPPO A6t Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip monokrom kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 1080p ve 720p çözünürlüklerin video kaydı yapabiliyor.