Çinli Akıllı Telefon Devinden Korkutan Zam Açıklaması!

Son dönemlerde teknolojik ürünlerin fiyatları resmen kontrolden çıkmış durumda. Maliyet baskısı nedeniyle neredeyse yılın her çeyreğinde pek çok üretici bir veya birden fazla kez fiyat güncellemesine gidiyor. Mesela kısa süre önce ASUS, bilgisayar fiyatlarına zam yapacağını açıkladı. Hemen öncesinde ise Lenovo’dan benzer bir hamle gelmişti.

Üstelik zam trendi yalnızca bilgisayarlarla sınırlı değil. Akıllı telefon tarafında da fiyatlar yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Son olarak Çinli akıllı telefon devi OPPO’dan pek de iç açıcı olmayan bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Akıllı Telefon Fiyatları Artmaya Devam Edecek mi?

OPPO’nun Kurumsal İletişim Müdürü Cai Zuxuan, yaptığı son açıklamada akıllı telefon fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Bu yükselişin temel nedeninin üretim maliyetlerindeki sürekli artış olduğunu ifade eden Zuxuan, maliyetlerdeki yükseliş durmadığı sürece fiyat artışlarının da devam edeceğini açık bir şekilde ifade etti.

Bu arada söz konusu fiyat artışlarının hangi OPPO modellerini kapsayacağı henüz resmi olarak açıklanmış değil ancak mevcut duruma bakıldığında giriş seviyesinden amiral gemisi modellere kadar tüm cihazların bundan etkilenmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Zira maliyet artışının temel sebebi olan bellek ve depolama gibi donanımlar yalnızca üst segmentte değil, en uygun fiyatlı cihazlarda da kullanılıyor.

Öte taraftan zamların hiç durmayacağını söyleyen tek kişi OPPO'nun Kurumsal İletişim Müdürü değil. Bir diğer Çinli üretici olan OnePlus, yakın zamanda OnePlus 15T adlı kompakt amiral gemisini piyasaya sürdü. Başlangıç fiyatı ise 4 bin 299 Yuan (620 dolar) olarak açıklandı.

Ancak bu rakam pek çok kullanıcı tarafından yüksek bulundu. Buna karşın OnePlus Başkanı Li Jie ise bu fiyatın aslında oldukça makul olduğunu ve birkaç ay sonra maliyetlerin artmasıyla gelecek zamlardan sonra herkesin bunu anlayacağını söyledi.

Akıllı Telefon Fiyatları Neden Yükseliyor?

Son yıllarda yapay zekâ alanındaki gelişmeleri yakından takip etseniz de etmeseniz de etkilerini günlük hayatta mutlaka görmüşsünüzdür. ChatGPT ve Gemini gibi sohbet botlarının yaygınlaşması, sosyal medya platformlarında yapay zekâ ile üretilen videoların hızla artması bu gelişimin örnekleri arasında.

Bu gelişmelerin arkasında ise güçlü altyapılar bulunuyor. Özellikle yapay zekâ şirketleri için oldukça kritik olan bellek gibi bileşenler, vazgeçilmez bir rol oynuyor. Bu nedenle daha önce büyük ölçüde akıllı telefon üreticilerine tedarik sağlayan Samsung, Micron ve SK hynix gibi bellek üreticileri, kapasitelerinin büyük bölümünü artık yapay zekâ şirketlerine ayırmış durumda. Bunun sebebi tahmin edebileceğiniz üzere daha fazla para kazandırıyor olması.

Ancak bu, telefon üreticilerinin bellek tedarik etmesini de zorlaştırıyor. Bu kriz durumuysa maliyetleri ciddi şekilde artırıyor. Sonuç olarak artan maliyetler şirketlerin kâr oranlarını düşürdüğü için üreticiler bunu kullanıcılara zam olarak yansıtmak zorunda kalıyor.

Türkiye'deki Akıllı Telefon Fiyatları Ne Kadar Yükselecek?

Akıllı telefon fiyatları dünya genelinde ciddi şekilde artış gösterse de bu durum ne yazık ki Türkiye’de çok daha sert hissediliyor. Bunun temel sebepleri yüksek döviz kurları ve ağır vergi yükü. Türkiye’de akıllı telefonlardan alınan toplam vergi oranı yaklaşık yüzde 104 seviyesinde. Bu durum cihazların yurt dışı fiyatlarının neredeyse iki katına çıkmasına yol açıyor.

Editörün Yorumu

Yapay zekâ dünyasına yapılan yatırımlar arttıkça bellek krizinin daha da derinleşeceğini düşünüyorum. Bu doğrultuda teknolojik ürün fiyatlarının önümüzdeki birkaç yıl boyunca sabit kalması pek olası görünmüyor. En üzüldüğüm durumsa küresel artışların Türkiye’de çok daha sert hissediliyor olması. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

