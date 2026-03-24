OnePlus'ın 165Hz Ekranlı Amiral Gemisi Tanıtıldı! İşlemcisi Çok Güçlü

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

OnePlus kısa bir süre önce yeni akıllı telefonu 15T'yi tanıttı. Telefon Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, 165Hz'e kadar çıkabilen ekranı ve 16GB'a kadar RAM'iyle amiral gemisi düzeyinde bir performans sunuyor. İşte OnePlus 15T özellikleri ve fiyatı!

OnePlus 15T Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu : 6.32 inç

: 6.32 inç Ekran türü : AMOLED

: AMOLED Ekran çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel

1216 x 2640 piksel Yenileme hızı: 165Hz'e kadar

165Hz'e kadar Piksel yoğunluğu: 460 ppi

460 ppi Tepe parlaklık: 1800 nit

1800 nit İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM : 12GB / 16GB

: 12GB / 16GB Depolama : 256GB / 512GB / 1TB

: 256GB / 512GB / 1TB Arka kamera : 50 MP ana + 50 MP telefoto

: 50 MP ana + 50 MP telefoto Ön kamera : 16 MP

: 16 MP Video kaydı: 8K 30 fps

8K 30 fps Batarya : 7500 mAh

: 7500 mAh Kablolu şarj : 100W

: 100W Kablosuz şarj: 50W

OnePlus 15T Ekran Özellikleri Neler?

6,32 inç boyutlarında AMOLED teknolojisiyle gelen OnePlus 15T'nin ekranı 165Hz'e kadar yenileme hızı sunuyor. Kullanıcılar bu yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir deneyim elde edebiliyorlar. Bununla birlikte panelin 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve 1800 nit parlaklık sunduğunu söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz yıl satışa sunulan OnePlus 13T'de aynı ekran boyutu ve çözünürlüğe sahip bir AMOLED panel kullanılıyordu. Ancak bu modelde yenileme hızı 120Hz ile sınırlıydı. Kısacası yeni telefonun tazeleme hızı konusunda daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.

OnePlus 15T İşlemcisi Nasıl?

Cihaza güç veren yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 5. 3 nm üretim süreciyle üretilen bu işlemci, 4,6 GHz hızında çalışan iki performans çekirdeği ve 3,62 GHz hızında çalışan altı verimlilik çekirdeğiyle geliyor. Grafik tarafında ise Adreno 840 GPU yer alıyor.

Söz konusu yonga setini halihazırda Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra ve OnePlus 15 gibi amiral gemileri kullanıyor. Oyun performansında ise oldukça akıcı bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Zira OnePlus 15 üzerinde yapılan testlerde Genshin Impact’te ortalama 60 FPS, Fortnite’ta ise 80–90 FPS aralığında bir performans elde edilebiliyor.

OnePlus 15T Kamera Özellikleri Neler?

Cihazda 50 megapiksel ana ve 50 megapiksel telefoto sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Selefinde de aynı kamera tercih edildi. Kısacası, yeni modelde spesifik bir değişikliğin yapılmadığını görebiliyoruz. Önde ise 16 megapiksel çözünürlüklü bir özçekim kamerası yer alıyor.

OnePlus 15T Batarya Özellikleri Neler?

Ürünün batarya tarafında da önemli iyileştirmeler bulunuyor. OnePlus 15T, önceki modelde yer alan 80W hızlı şarj destekli 6260 mAh batarya yerine 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunan 7.500 mAh kapasiteli daha büyük bir pille geliyor.

Şu an için akıllı telefonun şarj süreleriyle ilgili resmi bir detay yok. Ancak geçmiş sızıntılara göre cihazın bataryası 40 dakikanın altında yüzde 100 doluluğa ulaşabiliyor. Karşılaştırma yaparsak selefinin yüzde 50 şarjı 21 dakikada, tam şarjı ise yaklaşık bir saatte gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz.

OnePlus 15T Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus 15T modeli 12/16 GB RAM ve 256/512 GB ve 1TB opsiyonlarıyla raflardaki yerini alacak. Akıllı telefonun fiyatları ise şöyle;

12GB RAM + 256GB depolama : 4,299 Yuan (vergisiz 27.730 TL) - (vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 56.480 TL)

: 4,299 Yuan (vergisiz 27.730 TL) - (vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 56.480 TL) 12GB RAM + 512GB depolama : 4,899 Yuan (vergisiz 31.600TL) - (vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 64.360 TL)

: 4,899 Yuan (vergisiz 31.600TL) - (vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 64.360 TL) 16GB RAM + 256GB depolama : 4,599 Yuan (vergisiz 29.660 TL) - (vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 60.420 TL)

: 4,599 Yuan (vergisiz 29.660 TL) - (vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 60.420 TL) 16GB RAM + 512GB depolama: 5,199 Yuan (vergisiz 33.535 TL) - (vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 68.300 TL)

5,199 Yuan (vergisiz 33.535 TL) - (vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 68.300 TL) 16GB RAM + 1TB depolama: 5,699 Yuan (vergisiz 36.760 TL) - (vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 74.870 TL)

Ülkemizde OnePlus telefonları satılsa da geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen 13T modeli bunların arasında değil. Bu detayı göz önünde bulundurarak 15T'nin Türkiye'de satışa çıkma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha mantıklı olacaktır.

Editörün Yorumu

OnePlus 15T modelinin güçlü teknik özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Daha önce şirketin bazı telefonlarını kullanma şansımın olduğunu ve gerçekten memnun kaldığımı da belirteyim. Bu nedenle yeni telefonun da kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum.