56 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Geliyor! Gerçek Zamanlı Çeviri ve Dahası

Realme'nin geçtiğimiz ayın sonlarına doğru ortaya çıkan kulaklığı ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Buds T500 Pro isimli yeni modelin tanıtım tarihi netlik kazandı. Çok yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulması planlanan kulaklığın ayrıca pek çok özelliği ve renk seçenekleri de doğrulandı.

Realme Buds T500 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme Buds T500 Pro, 16 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Bu arada Realme Buds T200, 2025 yılının Temmuz ayında tanıtılmıştı. Öte yandan şu an Türkiye'de satışta olan ve 360 derece uzamsal ses desteği, 4 saate kadar sesli görüşme ve 10 dakikalık şarjla 7 saate kadar müzik dinleme süresi sunan Realme Buds T300'ün tanıtımı ise 2023 yılının Eylül ayında gerçekleştirilmişti.

Realme Buds T500 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Realme Buds T300 şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni modelin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulabileceğini söylemek mümkün. Elbette ki konu ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini belirtmekte fayda var.

Realme Buds T500 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme'nin yeni kulaklığının fiyatı henüz netlik kazanmadı fakat daha önce ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, 60 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu, güncel kurla 3 bin 97 TL'ye denk geliyor. Mevcut vergiler ve diğer maliyetleri göz önünde bulundurursak Türkiye'deki başlangıç fiyatı 4.500-5.500 TL arasında olabilir.

Realme Buds T500 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ağırlık: 4,5 gram

ANC Kapalıyken Pil Ömrü: Kulaklık başına 13,5 saat, şarj kutusuyla toplam 56 saat

ANC Açıkken Pil Ömrü: Kulaklık başına 8 saat, şarj kutusuyla toplam 33 saat

Bağlantı: Bluetooth 6.1

Mikrofon: Kulaklık başına üç adet

Aktif Gürültü Engelleme: 50 dB'e kadar

Sürücü: 12,4 mm titanyum sürücü

Ses Kodekleri: LHDC, SBC ve AAC

Diğer Özellikler: 45 ms düşük gecikme modu, Next AI üzerinden gerçek zamanlı çeviri ve kulaklık bulma

Realme Buds T500 Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar Olacak?

Aktif Gürültü Engelleme Kodek Kulaklık Pil Ömrü Şarj Kutusuyla Birlikte Toplam Pil Ömrü Kapalı AAC 13,5 saat 56 saat Açık AAC 8 saat 33 saat Açık LHDC 9 saat 36 saat Kapalı LHDC 5,5 saat 23 saat

Kulaklıkların her biri 62 mAh pil kapasitesine, şarj kutusu ise 630 mAh'lik bataryaya sahip olacak. Kullanıcılar, kulaklık başına 13,5 saate kadar müzik dinleme olanağı elde edecek. Şarj kutusu ile beraber toplam süre 56 saate kadar ulaşacak. Elbette ki bu ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliği devre dışıyken elde edilecek değerler.

Aktif gürültü engelleme özelliğinin etkinleştirilmesi durumunda kulaklık başına 8 saat, şarj kutusuyla toplam 33 saat pil ömrü elde edeceksiniz. Bu arada 2026'nın başlarında tanıtılan Realme Buds Air 8'in 55 dB'e kadar aktif gürültü engelleme özelliği sunduğunu belirtelim.

Realme Buds T500 Pro'da Gürültü Engelleme Olacak mı?

Cihaz, 50 dB'e kadar aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacak. Yani aktif gürültü engelleme özelliğini etkinleştirmeniz durumunda klima uğultusu, trafik uğultusu ve benzeri düşük frekanslı gürültüleri başarılı bir şekilde kaldıracak. Böylelikle gürültü kaynağının önemli bir kısmından kurtularak asıl odaklanmanız gereken işlere konsantre olabileceksiniz.

Editörün Yorumu

Realme Buds T500 Pro'nun uzun pil ömrü, gelişmiş gürültü engelleme ve daha pek çok özelliği sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesinden talep görecek bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Özellikle titanyum sürücüler ve LHDC 5.0 desteği sayesinde kaliteli bir ses deneyimi elde etmek mümkün olacak. Özellikle ev ve okul arasında gidip gelirken müzik dinlemek isteyen öğrenciler açısından ideal bir seçenek olabilir.