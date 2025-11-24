OPPO'dan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! İşlemcisi Ortaya Çıktı

OPPO'nun yeni katlanabilir telefonu Find N6 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Katlanabilir telefonun işlemcisi ortaya çıktı. Find N6, çok güçlü işlemcisi sayesinde yüksek grafikli oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek. Peki, OPPO'nun yeni katlanabilir telefon modeli Find N6 neler sunacak?

OPPO Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgliere göre OPPO Find N6 gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find N5'te Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

OPPO'nun yeni katlanabilir teleofnu 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile gelebilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. Find N6, OLED ekran üzerinde 2248 x 2480 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Telefonun ana ekranı 8,1 inç, ikinci ekranı ise 6,6 inç civarı büyüklüğe sahip olabilir.

Telefonun kamerasına dair herhangi bir bilgi mevcut değil. OPPO Find N5'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer aldığını belirtelim. N5'in ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

OPPO Find N6 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan OPPO Find N6'nın 2206 yılının ocak veya şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan OPPO Find N5, 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.