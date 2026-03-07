16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Geliyor! Görüntüleri Sızdırıldı

OPPO Find N6'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri sızdırılan OPPO Find N6'nın kısa süre önce yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bununla beraber katlanabilir telefonun renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip cihaz üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

OPPO Find N6'nın Renk Seçenekleri Neler Olacak?

OPPO Find N6, turuncu, gri ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak. Katlanabilir telefonun arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde üç farklı kamera yer alacak. Modülün sol üst köşesinde ise bir adet LED flaş bulunacak. Telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak.

OPPO Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Pil Kapasitesi: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

80W kablolu, 50W kablosuz Ana Ekran Boyutu: 8,12 inç

8,12 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 2K+

2K+ Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Boyutu: 6,62 inç

6,62 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1140 x 2616 piksel

1140 x 2616 piksel İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Parlaklık: 3600 nit

3600 nit Ön Kamera: 20 MP

20 MP Ana Kamera: 200 MP (f/1.8)

200 MP (f/1.8) Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.7)

50 MP (f/2.7) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50MP (f/2.0)

50MP (f/2.0) Suya ve Toza Dayanıklılık: IP56, IP58 ve IP59 sertifikaları

OPPO Find N6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Find N6'da Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemcide 4.6 gHz hızınada çalışan iki adet çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek yer alıyor. Güçlü işlemci sayesinde Black Desert Mobile'dan PUBG Mobile'a Call of Duty Mobile'dan Rise of Kingdoms'a kadar çok sayıda oyun sorunsuz şekilde çalışacak.

OPPO Find N6'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.7 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön kamera ise 20 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

OPPO Find N6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı ColorOS 16'ya sahip OPPO Find N6'nın mart ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla beraber katlanabilir telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Türkiye'de Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla serinin yeni modeli Find N6'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OPPO Find N6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find N5 şu anda 97 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Find N6'nın Find N5'e kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 100 bin TL üzeri bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan görsellere göre katlanabilir telefon, yalnızca güçlü donanımıyla değil aynı zamanda renk seçenekleriyle de dikkatleri üzerinde toplayacak. Özellikle turuncu renk seçeneğini çok beğendiğimi söyleyebilirim. Renk çeşitliliği sayesinde kullanıcılar kendi tarzına uygun seçim yapabilecek.