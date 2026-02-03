16 GB RAM'li Xiaomi 17 Ultra'nın Global Fiyatı Ortaya Çıktı

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda 17 Ultra'yı tanıttı. Çin'de satışa sunulan telefonun global sürümü ile ilgili önemli gelişme yaşandı. Xiaomi 17 Ultra'nın global fiyatı ortaya çıktı. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek global sürümün ayrıca kaç mah batarya kapasitesine sahip olacağı da açıklığa kavuştu.

Xiaomi 17 Ultra'nın Global Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Ultra'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümünün 1.499 euro (77.034 TL) fiyat etiketiyle global pazarda satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat eitketine sahip olabileceğini belirtelim.

Xiaomi 17 Ultra Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 512 GB / 1 TB UFS 4.1

512 GB / 1 TB UFS 4.1 Batarya: 6800 mAh (Çin), 6000 mAh (global)

6800 mAh (Çin), 6000 mAh (global) Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

90W kablolu, 50W kablosuz Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları

IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları Güvenlik: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

Xiaomi 17 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 17 serisinin diğer modellerinde de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kmaera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Arka kameralar 8K, 4K ve 1080p, ön kamera ise 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Telefonun ekranı 6,9 inç büyüklüğünde olacak. Xiaomi 17 Ultra, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Teleofnda IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları mevcut. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.