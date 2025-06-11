Oppo, İmzasını Attığı Özel Tasarımı Baştan Aşağıya Yenileyecek

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre Oppo, Find X9 serisiyle yakaladığı özgün oval tasarımı geride bırakma kararı aldı.

Tasarım konusunda köklü bir değişiklik yapacak olan şirket, oval tasarım yerine daha düz ve simetrik çizgiler kullanarak cesur bir değişikliğe gidecek.

Digital Chat Station tarafından sızdırılan bilgi:

Oppo Find X9 Kamera Adası ve Ekran Tamamen Değişiyor

Kamera adasındaki oval tasarım, Find X7 ile başlayan bir trend olmuştu. Sonraki nesillerde bu trend devam etti. Ancak şimdi bu düzen bozuluyor.

Sadece oval tasarım da değil; aynı zamanda Oppo Find X8 serisinden bilinen mikro kavisli panel tasarımı da değiştirilecek ve yerini düz OLED panellere bırakacak. Her telefonun boyutu değişkenlik gösterirken; çözünürlükleri ve kullandıkları OLED paneller aynı olacak.

Ekran boyutları ise; Find X9 için 6.3 inç, Find X9 Plus için 6.59 inç, ve Find X9 Pro için 6.78 inç olacak.

Oppo Find X9 Serisi Beklenen Teknik Özellikler

Oppo, geçmiş serilerde denediği pek çok özellikten vazgeçecek. Değişikliğin bir kısmı da donanımda olacak. Örneğin, Find X9 Pro modelinde çift periskop kamera sisteminin kaldırılması bekleniyor. Daha modern, sade bir görünüm ve kolay elde tutuş deneyimi için dikdörtgen biçimli matris tarzı bir kamera düzeni getirilecek.

Find X9 serisi hakkında doğrulanan ve beklenen teknik özellikler şöyle: