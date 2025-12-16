Bu Telefonun Dev Bataryası Powerbank'leri Bile Kıskandıracak

OPPO'nun yeni amiral gemisi Find X9 Ultra ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamera özellikleri ortaya çıkan Find X9 Ultra'nın bu kez batarya kapasitesi belli oldu. Paylaşılan bilgliere göre Android telefon, dev batarya ile birlikte gelecek. Telefon bu sayede uzun pil ömrü sunacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO yetkilisi Zhou Yibao, Find X9 Ultra'nın 7.000 mAh'den daha yüksek bir batarya kapasitesine sahip olacağınıb elirtti. OPPO Find X8 Ultra'da 6.100 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Dolayısıyla batarya kapasitesi tarafında önemli bir artış yaşanacak. Yibao, şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı fakat daha önceki sızıntılara göre telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

OPPO Find X9 Ultra'nın Teknik Özelik Listesi

Ekran Boyutu: 6.8 inç

6.8 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 200 MP periskop telefoto kamera

200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 200 MP periskop telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 80W

80W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find X8 Ultra'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Find X9 Ultra'nın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun yeni amiral gemisi Find X9 Ultra'nın 2026 yılının başlarında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Global lansmanın ise 2026 yılının ilk çeyreğinde yapılacağı öne sürüldü. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Find X8 Ultra, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.