Bu Çift 200 MP Kameralı Telefon, Fotoğraf Makinesine Taş Çıkartacak

OPPO Find X9 Ultra ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Yeni akıllı telefon, bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Yeni telefonun güçlü bir işlemci, yüksek RAM kapasitesi, çift 200 MP kamera ve çok daha fazlasıyla birlikte yakında kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

OPPO Find X9 Ultra Hangi Sertifikayı Aldı?

Oppo Find X9 Ultra, CPH2841 model numarası ile birlikte GCF sertifika platformunda görüntülendi. Bununla birlikte telefon piyasaya sürülmeden önce önemli bir aşamadan daha geçmiş oldu. Bilmeyenler için bu sertifika, bir akıllı telefonun uluslararası mobil ağlarda kullanılmaya hazır olduğu anlamına geliyor. Telefon satışa sunulmadan önce tamamlanması gereken bir adım ve OPPO'nun yeni telefonu, bu süreci de tamamlamış durumda.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,82 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 3.600 nit

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB

Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 200 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera

Ön Kamera: 50 MP

Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları (Toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı)

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Batarya: 7.050 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

OPPO Find X9 Ultra'nın İşlemcisi Ne Kadar Güçlü Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OPPO'nun yeni telefonu için Qualcomm'un çok güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilecek. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Bu işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunları oynarken bile donma ve takılma gibi sorunlar yaşamayacaksınız.

OPPO Find X9 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Find X9 Ultra'nın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

İki modeli karşılaştırmak gerekirse Find X8 Ultra, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.1 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/3.1 diyafram açıklığına sahip persikop telefoto kamera ile piyasaya sürülmüştü. Yani kamera tarafında önceki modeki modele göre ciddi bir avantaj elde edeceğiz.

OPPO Find X9 Ultra'nın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Cihaz, 6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 3.600 nit maksimum parlaklık sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde etmek mümkün hâle gelecek. Yüksek parlaklık sayesindeyse telefonun ekranı yoğun güneş ışığı altında bile sorunsuz şekilde görülebilecek.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Find X9 Ultra'nın 2026 yılının Nisan ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Yüksek batarya kapasitesi, güçlü işlemci ve daha pek çok özelliği ile ilgi odağı hâline gelmesi beklenen bir önceki model de geçen yılın Nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9 Ultra, Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek olan Find X9 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında şimdiye dek herhangi bir açıklamada bulunulmadı fakat Find X9 Pro şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni telefonun da Türkiye'ye gelebileceğini söylemek mümkün.

OPPO Find X9 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Find X9 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan sürümü, 89 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışta. Ultra versiyonu, Pro sürümden daha güçlü donanımdan gelecek. İki model arasındaki farkı göz önüne alırsak Find X9 Ultra'nın Türkiye fiyatının yaklaşık 95 bin TL civarında olabileceğini söyleyebiliriz. Elbette ki konuya ilişkin henüz net açıklama yapılmadığını, fiyatın değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

OPPO Find X9 Ultra son zamanlarda en çok dikkatimi çeken akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biriyse elbette ki kamera tarafındaki yenilikler. Önceki modele göre muazzam avantajlarla birlikte gelecek olan bu modelin ekran ve işlemci özellikleriyle de oldukça etkileyici bir deneyim sunacağını düşünüyorum.