Honor'un OLED Ekranlı Telefonu Yolda! 200 MP Kamera ve Dahası

Honor'un yeni amiral gemisi modeli Magic 9'un özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Honor Magic 9'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,36 inç

6,36 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 64 MP

Honor Magic 9'un İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek işlemcide sekiz adet çekirdek bulunacak. Oryon mimarisine sahip olması beklenen işlemci, 4.6 GHz hıza kadar çıkabilecek. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda PUBG Mobile ve Genshin Impact dahil olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 6, bir önceki nesil olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine kıyasla hem daha yüksek performans sunacak hem de daha verimli bir şekilde çalışacak. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in de yüksek grafik kalitesine sahip oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabildiğini belirtelim. Honor Magic 8'de de Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.

Honor Magic 9'un Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Magic 9'un arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 64 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Cihaz 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Magic 8'de 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde f/2.5 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Telefonun ön kamerası ise 50 megapiksel çözünürlüğünde.

Honor Magic 9'un Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,36 inç büyüklüğünde olacak. Cihazda ayrıca OLED ekran teknolojisi bulunacak. Serinin önceki modeli olan Magic 8'de 6,58 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 6000 nit maksimum parlaklık yer alıyor. Yeni telefonda da 120Hz yenileme hızı ve 6000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

Honor Magic 9'un Bataryası Kaç mAh Olacak?

Honor'un yeni telefonu 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya sayesinde akıllı telefon uzun pil ömrü sunacak. Şarj hızına dair bilgi paylaşılmadı. Magic 8'de 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da 90W veya üzeri bir şarj hızı bulunabilir.

Honor Magic 9 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Magic 9'un eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Magic 8, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

Honor Magic 9 Türkiye'de Satılacak mı?

Honor Magic 9'un Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Honor 400 ve Magic 8 Pro dahil olmak üzere Honor'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Magic 9'un da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Honor Magic 9'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor Magic 8 Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 75 bin 499 TL'ye satılıyor. Magic 9'un Magic 8 Pro'dan daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 80 bin TL civarı bir fiyat etiketine sahip olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayı seven biri olan Magic 9'un işlemcisi dikkatimi çekti. Qualcomm'un çok güçlü işlemcisi sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecek. Benim için işlemcinin yanı sıra batarya da oldukça önemli. Yeni telefonun 8000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Kullanıcılar bu sayede telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak.