Çift 200 MP Kameralı Amiral Gemisi Geliyor! İşlemcisi Aşırı Güçlü

OPPO'nun tanıtmaya hazırlandığı Find X9 Ultra ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı. Bir sızıntı ile birlikte yeni amiral gemisinin kamera özellikleri belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, çift 200 megapiksel kamera ile birlikte gelecek. Find X9 Ultra, kameranın yanı sıra yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

OPPO Find X9 Ultra'da 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Bu kameranın ışık alma kapasitesinin mevcut 1 inç sensörlerden daha yüksek olduğu söyleniyor. Söz konusu kamera, düşük ışık koşullarında daha kaliteli görüntüler elde edilmesini sağlayacak.

Telefonda iki adet telefoto kamera yer alacak. Bunlardan biri 200 megapiksel çözünürlüğünde, diğeri ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Bu telefoto kamera sayesinde 10x optik yakınlaştırma yapılabilecek. Find X9 Ultra'da ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera da bulunacak.

OPPO Find X9 Ultra Teknik Özellik Listesi

Ekran Boyutu: 6.8 inç

6.8 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 80W

80W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 200 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera

200 MP ana kamera + 200 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP

OPPO Find X9 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find X8 Ultra'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun yeni Android telefonu Find X9 Ultra'nın 2026 yılının ilk çeyreğinde Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Global lansmanın ise 2026 yılının ilk çeyreğinde yapılacağı öne sürüldü. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Find X8 Ultra, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.