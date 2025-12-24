120Hz OLED Ekranlı Amiral Gemisi Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

OPPO'nun yeni amiral gemisi Find X9 Ultra ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kamera özellikleri ortaya çıkan OPPO Find X9 Ultra'nın bu kez tanıtım tarihi ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9 Ultra'nın 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok güçlü işlemci, dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO Find X8 Ultra, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9 Ultra Teknik Özellik Listesi

Ekran Boyutu: 6.8 inç

6.8 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Kablolu Hızlı Şarj: 80W

80W Ön Kamera: 50 MP

50 MP Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 200 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera

200 MP ana kamera + 200 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X9 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find X8 Ultra'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile bilrikte gelecek Find X9 Ultra, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihaz ayrıca 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.