OPPO'dan Çok Güçlü Katlanabilir Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

OPPO'nun yeni katlanabilir telefonu Find N6 ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda katlanabilir telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Find N6 çok yakında tanıtılacak. Merakla beklenen yeni katlanabilir telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi bulunacak.

OPPO Find N6 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan OPPO Find N6'nın 2206 yılının ocak ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Find N5, 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Find N5'te sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Katlanabilir telefonun 8,1 inç civarı bir ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. İkinci ekran ise 6,6 inç civarı bir boyuta sahip olabilir. Cihaz OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Android 16 tabanlı ColorOS 16'ya sahip olması beklenen katlanabilir telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek.

Find N6'nın kamerasına dair herhangi bir bilgi mevcut değil. OPPO Find N5'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer aldığını belirtelim. N5'in ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.