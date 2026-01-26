OPPO'dan Çift 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

OPPO, Find X9s isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Find X9s'in kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek çözünürlüğe sahip üçlü kamera sistemi ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca dev batarya ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

OPPO Find X9s'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X9s'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Periskop telefoto kamera, 3x optik yakınlaştırma yapabilecek. Ön kameraya dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

OPPO Find X9s'in Özellik Listesi (Söylenti)

Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh İşlemci: MediaTek Dimensity 9500+

MediaTek Dimensity 9500+ Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/IP69

IP68/IP69 Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Güvenlik: 3D ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü

İddiaya göre OPPO Find X9s'te MediaTek'in en güçlü işlemcisi Dimensity 9500+ bulunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO Find X9'da ise bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9500 tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Telefon, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip olacak.

OPPO Find X9s Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9s'in 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz belli değil. OPPO Find X8s, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.