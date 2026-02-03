Çift 200 MP Kameralı Telefon Geliyor: Küçük Boyut, Dev Özellikler!

Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Oppo, yeni amiral gemisi telefonu için geri sayımı başlattı. Markanın özellikle kamera yetenekleri ve kompakt boyutuyla ses getirecek yeni modeli Oppo Find X9s Pro resmiyet kazanma yolunda önemli bir virajı geride bıraktı.

Merakla beklenen yeni telefon kısa bir süre önce Çin’in SRRC veri tabanında ortaya çıktı. İşte PME110 model numarasıyla sertifika alan Oppo Find X9s Pro'nun özellikleri ve çıkış tarihi!

Oppo Find X9s Pro Çin'in SSRC Sertifika Sürecini Tamamladı

Yeni amiral gemisi telefon anavatanı Çin'in Devlet Radyo Düzenleme Komisyonu tarafından verilen SRRC sertifikası sayesinde kablosuz iletişim onaylarını aldı. Bu gelişme ile birlikte Oppo Find X9s Pro satışa sunulmaya bir adım daha yaklaştı.

Öte yandan cihazın ülkede piyasaya sürülmesi için 3C ve TENAA onay süreçlerini de başarılı bir şekilde tamamlaması gerekiyor. Söz konusu sertifikaların da birkaç hafta içerisinde alınması bekleniyor.

Oppo Find X9s Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: 6.32 inç OLED LTPS, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

6.32 inç OLED LTPS, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 200 MP periskop telefoto lens + 50 MP ultra geniş açılı sensör

200 MP ana kamera + 200 MP periskop telefoto lens + 50 MP ultra geniş açılı sensör Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Şarj Hızı: 80W kablolu, 50W kablosuz

Şimdiye kadar gün yüzüne çıkan bilgilere göre yeni cihaz Oppo Find X9 serisinin diğer üyelerine göre daha kompakt bir gövdeye sahip olacak. 6.32 inç büyüklüğünde OLED LTPS ekranla birlikte gelen cihaz kullanıcılara 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

MediaTek'in Dimensity 9500 işlemcisinden güç alan Find X9s Pro, kompakt boyutlarına rağmen 7.000 mAh gibi devasa kapasiteli bir bataryadan beslenecek. Üstelik cihaz 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle bu büyük bataryasını oldukça kısa sürelerde doldurulabilecek.

Son olarak telefonun kamera özelliklerinden de bahsedelim. Yeni Oppo Find X9s Pro hem ana kamerada hem de periskop telefoto lenste Samsung'un 200 MP'lik HP5 sensörüne ev sahipliği yapacak. Bu sensörlere 50 MP'lik ultra geniş açılı bir lens de eşlik edecek. Cihazın ön yüzeyinde ise yine 50 MP'lik bir selfie kamerası yer alacak.

Ne Zaman Çıkacak?

İddialara göre Oppo yeni Find X9s Pro modelini mart ayı içerisinde Çin'de piyasaya sürecek. Cihazın beklenen küresel lansmanı ise yılın ikinci çeyreğinde düzenlenecek. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, tasarımı ve fiyatı da netleşecek. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Oppo'nun yeni amiral gemisi yılın en iyi akıllı telefon modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.