16 GB RAM'e Sahip Çok Güçlü Telefon Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

OPPO, Find X9s isimli bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir sertifika platformunda ortaya çıkan Find X9s'in kısa süre önce RAM seçenekleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre Android telefon, iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek. Cihazda ayrıca MediaTek'İn çok güçlü bir işlemcisi de bulunacak.

OPPO Find X9s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya : 7.025 mAh

: 7.025 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ön kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP Sony LYT-700

50 MP Sony LYT-700 Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

OPPO Find X9s Kaç GB RAM'e Sahip Olacak?

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Find X9s, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunacak. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Find X8s'te de aynı RAM ve depolama seçenekleri tercih edilmişti.

OPPO Find X9s'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda Dimensity 9500s işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, 3.73 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.30 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.00 GHz hızında çalışan dört çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda PUBG Mobile'ın yanı sıra en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

OPPO Find X9s'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Find X9s, 7.025 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon, bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmek gerekmeyecek. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Önceki modelde ise 5.700 mAh batarya kapasiteis ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OPPO Find X9s'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefon, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Find X9s, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Find X8s'te 6,32 inç ekran boyutu, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

OPPO Find X9s Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9s'in 2026 yılının nisan ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Find X8s, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9s Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı ColorOS 16'ya sahip OPPO Find X9s'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun çok sayıda telefonu satılıyor. Bu nedenden dolayı Find X9s'in de Türkiye'ye satışa sunulması bekleniyor.

OPPO Find X9s'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro şu anda 89 bin 999 TL'ye satılıyor. İki telefonun donanımı karşılaştırıldığında Find X9s'in Find X9 Pro'dan biraz daha uygun fiyata sahip olacağını söylemek mümkün. Buna göre yeni telefon 83 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikler göz önünde bulundurulduğunda OPPO Find X9s'in oldukça iddialı bir telefon olduğunu düşünüyorum. Örneğin 100W hızlı şarj teknolojisi sayesinde telefon kısa sürede şarj olabilecek. Böylece şarj işlemi için uzun süre beklememize gerek kalmayacak. Öte yandan güçlü işlemci ise yüksek grafik kalitesine sahip oyunlar bile kasma ve donma gibi sorunlar olmadan oynanabilecek.