OPPO'dan Uygun Fiyatlı Telefon! 120Hz Ekran, 8 GB RAM ve Dahası

OPPO, Reno 15 FS 5G isimli yeni bir akıllı telefon satışa sundu. Bununla beraber Reno 15 FS 5G'nin teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, dev batarya, 80W hızlı şarj desteği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

OPPO Reno 15 FS 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.400 nit

1.400 nit İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1

Snapdragon 6 Gen 1 RAM: 8 GB LPDDR4X

8 GB LPDDR4X Depolama: 256 GB UFS 3.1

256 GB UFS 3.1 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69 sertifikası

IP69 sertifikası Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Makro Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Güvenlik: Ekran altı parmak izi sensörü ve yüz tanıma

Ekran altı parmak izi sensörü ve yüz tanıma Boyut: 158,18 x 7,.93 x 8,14 mm

158,18 x 7,.93 x 8,14 mm Ağırlık: 189 gram

6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO Reno 15 FS 5G, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.400 nit maksimum pralaklık sunuyor. 158,18 x 7,.93 x 8,14 mm boyutlarında ve 189 gram ağırlığında olan akıllı telefonda ekran altı parmak izi sensörü mevcut. Telefon ayrıca yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliğine de sahip.

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz ay tanıtılan OPPO Reno 15c'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi mevcut.

Reno 15 FS 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde. Telefon, ayrıca 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteğine sahip.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen akıllı telefonda 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanı bulunuyor. Telefonda IP69 sertifikası sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefon ayrıca WiFi 6, NFC ve Bluetooth 5.1 teknolojilerini de destekliyor.

OPPO Reno 15 FS 5G Fiyatı

OPPO Reno 15 FS 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 399 euro (20.100 TL) fiyat etiketi belirlendi. İtalya'da satışa sunulan akıllı telefonun diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz belli değil. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon açık mavi ve koyu mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.