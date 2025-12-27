Dev Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak

Realme, Neo 8 isimli yeni bir Android telefon üzerinde çalışıyor. Bir sertifikasyon platformunda görüntülenen akıllı telefonun şarj hızı belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre Realme Neo 8, kısa sürede şarj olacak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü ekran ve güçlü işlemci dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Realme Neo 8 Yeni Sertifika Aldı

Realme Neo 8, RMX8899 model numarasıyla birlikte 3C sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Sertifika, akıllı telefonun 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceğini gözler önüne serdi. Bu hızlı şarj teknolojisi, Realme Neo 8'in kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Cihazın ayrıca 8000 mAh batarya kapasitesi ile gelmesi bekleniyor.

Realme Neo 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Akıllı telefonda Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 buluancak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme Neo 7'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 9300+ işlemcisi tercih edilmişit.

Bütçe dostu telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelecek telefonda ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Cihazda IP68 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Realme Neo 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realmenin bütçe dostu telefonu Neo 7 için 2199 yuan (13.416 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Realme Neo 8'in ise 2.400 yuan (14.643 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Realme Neo 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme'nin yeni telefonu Neo 8'in 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok güçlü işlemci, dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkan Realme Neo 7, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.