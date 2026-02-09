12 GB RAM'li Telefona Yeni Renk Seçeneği Geldi! Çok Şık Görünüyor
Android 16 tabanlı ColorOS 16'ya sahip olan OPPO Reno 15 Pro Mini için yeni bir renk seçeneği eklendi. İşte telefona dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO Reno 15 Pro Mini için pembe renk seçeneği eklendi.
- Pembe renk seçeneğinde telefonun arka yüzeyinde desenler bulunuyor.
- Telefon 59 bin 999 rupi (28 bin 824 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.
OPPO'nun geçtiğimiz ay tanıttığı Reno 15 Pro Mini'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OPPO Reno 15 Pro Mini için yeni bir renk seçeneği satışa sunuldu. . Yüksek çözünürlüklü ekran, yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan telefonun yeni rengi çok şık bir görünüme sahip.
OPPO Reno 15 Pro Mini'ye Yeni Renk Seçeneği Geldi
OPPO Reno 15 Pro Mini, beyaz ve kahverengi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulmuştu. Kısa süre önce bunların arasına pembe renk seçeneği de eklendi. Bu pembe renk seçeneğinde tıpkı beyaz renk seçeneğindeki gibi arka yüzeyde desenler bulunuyor. Bu desen, telefonu daha şık bir görünüme kavuşturuyor.
Telefonun tasarımında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Arka yüzeyde kare şeklinde bir modül mevcut. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alıyor. Arka yüzeyde OPPO logosu bulunuyor. Akıllı telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alıyor.
Pembe renk seçeneğinde şu anda yalnızca 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürüm satışta. Bu renk seçeneği, Hindistan'da şu anda 59 bin 999 rupi (28 bin 824 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. 8 Ocak 2026 tarihinde tanıtılan Reno 15 Pro Mini Türkiye'de satılmadığını belirtelim.
OPPO Reno 15 Pro Mini Özellikleri
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8450
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1
- Ekran Boyutu: 6,32 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 3600 nit parlaklık
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i
- Ön Kamera: 50 MP
- Ana Kamera: 200 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP
- Periskop Telefoto Kamera: 50 MP
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 + IP68 + IP69
- Batarya: 6.200 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
OPPO Reno 15 Pro Mini gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplam sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Reno 15 Pro Max'te de aynı işlemci tercih edilmişti.
Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.
