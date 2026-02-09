12 GB RAM'li Telefona Yeni Renk Seçeneği Geldi! Çok Şık Görünüyor

OPPO'nun geçtiğimiz ay tanıttığı Reno 15 Pro Mini'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OPPO Reno 15 Pro Mini için yeni bir renk seçeneği satışa sunuldu. . Yüksek çözünürlüklü ekran, yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan telefonun yeni rengi çok şık bir görünüme sahip.

OPPO Reno 15 Pro Mini'ye Yeni Renk Seçeneği Geldi

OPPO Reno 15 Pro Mini, beyaz ve kahverengi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulmuştu. Kısa süre önce bunların arasına pembe renk seçeneği de eklendi. Bu pembe renk seçeneğinde tıpkı beyaz renk seçeneğindeki gibi arka yüzeyde desenler bulunuyor. Bu desen, telefonu daha şık bir görünüme kavuşturuyor.

Telefonun tasarımında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Arka yüzeyde kare şeklinde bir modül mevcut. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alıyor. Arka yüzeyde OPPO logosu bulunuyor. Akıllı telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alıyor.

Pembe renk seçeneğinde şu anda yalnızca 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürüm satışta. Bu renk seçeneği, Hindistan'da şu anda 59 bin 999 rupi (28 bin 824 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. 8 Ocak 2026 tarihinde tanıtılan Reno 15 Pro Mini Türkiye'de satılmadığını belirtelim.

OPPO Reno 15 Pro Mini Özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 8450

MediaTek Dimensity 8450 RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1

256 GB / 512 GB UFS 3.1 Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel

1216 x 2640 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3600 nit parlaklık

3600 nit parlaklık Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass 7i

: Corning Gorilla Glass 7i Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 + IP68 + IP69

IP66 + IP68 + IP69 Batarya: 6.200 mAh

6.200 mAh Hızlı Şarj: 80W

OPPO Reno 15 Pro Mini gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplam sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Reno 15 Pro Max'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 3600 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Akıllı telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor. Telefonda 6.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği bulunuyor.