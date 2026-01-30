Xiaomi'den Yeni Amiral Gemisi Geliyor! 67W Hızlı Şarj ve Dahası

Xiaomi 17T hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 17T'nin batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen telefon, serinin önceki modelinden daha yüksek bir batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon ayrıca güçlü işlemcisiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Xiaomi 17T'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17T, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Amiral gemisi bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Akıllı telefon ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise bataryanın kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Xiaomi 15T'de 5.500 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde OmniVision OV50E ana kamera, OmniVision OV13B ultra geniş açılı kamera ve Samsung ISOCELL JN5 telefoto kamera yer alacak. Kameraların çözünürlüğüne dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Xiaomi 15T'de ise 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera mevcut.

Xiaomi 17T'nin Dimensity 9500s işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet Cortex-X925 3.73 GHz, üç adet Cortex-X4 3.30 GHz ve dört adet Cortex-A720 2.00 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Serinin önceki modelinde sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Ultra bulunuyor.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Xiaomi 17T'nin 2026 yılının nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü donanıma sahip Xiaomi 15T serisi, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.