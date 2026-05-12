OPPO'nun 12 GB RAM'li Telefonu İçin Geri Sayım! 80W Hızında Şarj Olabiliyor

OPPO bu yılın hemen başlarında Reno 15F'yi kullanıcıların beğenisine sundu. Çinli marka üzerinden çok zaman geçmeden Reno 16F için çalışmalarına başladı. Daha önce NBTC, EEC, TÜV ve NBD sertifikalarını alan akıllı telefon son olarak önemli bir eşiği daha aştı. İşte merak edilen detaylar!

OPPO Reno 16F GCF Sertifikası Aldı

OPPO Reno 16F kısa süre önce CPH2859 model numarasıyla GCF sertifikası aldı. Bu gelişme akıllı telefonun herhangi bir özelliğini doğrulamasa da tanıtımın çok yakında yapılacağına dair önemli sinyaller veriyor diyebiliriz. Bilindiği üzere cihazın daha önce aldığı sertifikalar sayesinde 80W hızlı şarj desteğine ve 12 GB RAM ile 512 GB depolama seçeneğine sahip olacağı kesinleşmişti.

OPPO Reno 16F 5G İşlemcisi Ne Olacak?

Maalesef şu ana dek OPPO Reno 16F'nin işlemcisiyle ilgili bir bilgi ortaya çıkmadı. Ancak burada selefi Reno 15F üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Hatırlanacağı üzere cihazda Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi tercih edilmişti.

4 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu işlemci 5 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha az güç tüketiyor, daha az ısınıyor ve aynı zamanda daha yüksek performans gösteriyor. Bunları dikkate alarak yeni modelde Snapdragon 6 Gen 1 veya daha iyi bir yonga setinin kullanılması bekleniyor.

Donanımın oyun performansına baktığımızda ise yüksek grafiklere sahip Delta Force’u 50 FPS seviyelerinde çalıştırabildiğini görüyoruz. Yani mobildeki çoğu oyunu herhangi bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Yaklaşan telefonun yonga seti daha güçlü olacağından oyunlarda daha üst seviye bir performans sunacak demek mümkün.

OPPO Reno 16F 5G Ekran Özellikleri Ne Olacak?

OPPO Reno 15F'de 6,57 inç boyutlarında 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2372 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu kapsamda Reno 16F'nin selefi gibi 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekrana sahip olması kuvvetle muhtemel. Öte yandan 6,5 inç seviyesinde bir ekranla geleceğini de belirtelim.

AMOLED teknolojisi siyah renkleri en gerçekli tonuyla gösterebiliyor. Bu da LCD panellerde sıkça yaşanan siyahın griye çalması gibi can sıkan sorunların önüne geçiyor.

OPPO Reno 16F 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16F’nin tanıtım tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak Çinli firmanın bu seride genellikle ocak ve haziran aylarını tercih ettiğini biliyoruz. Bu nedenle henüz kesin olmasa da akıllı telefonun haziran ayında kullanıcıların beğenisine sunulabileceği söyleyebiliriz.

Çinli marka ülkemizde fazlasıyla aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Hatta an itibariyle şirketin web sitesine baktığımızda Reno 14 F 5G ve Reno 15 F 5G'nin satıldığını görebiliyoruz. Reno 16F de tanıtıldıktan kısa bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkacak gibi görünüyor.

OPPO Reno 16F 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15F 5G çeşitli e-ticaret platformlarında 32.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu durumu dikkate aldığımızda Reno 16F’nin yaklaşık 35.000 TL seviyesinden satışa çıkması sürpriz olmayacaktır. Ancak yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacak diyebiliriz.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16F 5G’den devasa yenilikler beklemiyorum. Halihazırda Reno 15F orta segmente hitap eden kaliteli özellikler sunuyor diyebilirim. Bence işlemci tarafında bazı değişiklikler olacak. Diğer teknik özellikleri ise selefiyle büyük oranda aynı kalacak. Tabii bu sadece benim tahminim. Belki şirket hiç beklemediğimiz değişiklikler yaparak bizleri şaşırtabilir. Tüm bunları cihazın tanıtım etkinliğinde öğreneceğiz.