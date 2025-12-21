Sony'den Elektrikli Otomobil Geliyor: Arka Koltukta PlayStation Keyfi Sunacak!

Otomobillerin artık sadece birer ulaşım aracı olmaktan çıkıp adeta tekerlekli eğlence merkezlerine dönüştüğü bir dönemdeyiz. Bu dönüşümü erkenden gören firmalardan biri de şüphesiz ki Sony. Teknoloji devi uzun bir süredir Honda ile beraber "Afeela 1" isimli ilk elektrikli otomobil modeli üzerinde çalışıyor.

Yaklaşan otomobil hakkında gelen son bilgiler özellikle oyunseverleri heyecanlandıracak cinsten. Üretici firma Sony Honda Mobility tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni araç arka koltuklardaki yolculara PlayStation deneyimi sunacak. İşte detaylar!

Afeela 1'in Arka Koltuklarında PlayStation Oynanabilecek

Sony'nin planlarına göre Afeela 1 arka koltuklara monte edilmiş ekranlara ev sahipliği yapacak. Yayınlanan görselleri incelediğimizde bu ekranların PlayStation Portal'ın 8 inçlik panelinden daha büyük olduğu görüyoruz.

"PS Remote Play" altyapısını destekleyen sistem, bu ekranlar üzerinden yolculara oyun oynama deneyimi sunacak. Kullanıcılar ellerine DualSense kollarını alıp aracın güçlü ses sistemini kullanarak oyunun keyfini çıkarabilecekler. Üstelik oyun sesleri doğrudan araç hoparlörlerinden geleceği için kulaklık takma zorunluluğu da bulunmuyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir detay var. Zira sistem Remote Play mantığıyla çalıştığı için tıpkı geçmişte PS Portal'da olduğu gibi evinizde açık veya bekleme modunda bir PlayStation 4 veya PlayStation 5 konsoluna ihtiyaç duyabilirsiniz.

Ayrıca Sony konu hakkında yaptığı açıklamada oyun deneyimin akıcı olması için en az 15 Mbps internet bağlantısı öneriyor. Araç sahipleri bu internet hızına ulaşmak için Wi-Fi kullanabileceği gibi Afeela 1'in dahili 5G bağlantısından da faydalanabilecekler.

Afeela 1 Ne Zaman Tanıtılacak?

Sony ve Honda iş birliğiyle geliştirilen Afeela 1, 2026 yılının ortalarında resmen tanıtılacak. Merakla beklenen otomobilin ilk olarak ABD'de satışa sunulması bekleniyor. Üstün özellikleri sayesinde elektrikli araç pazarının premium segmentinde yer alacak Afeela 1'in fiyatı ise 102.900 dolar olarak açıklandı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.