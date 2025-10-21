Bu Yeni Özellikler Herkese Paint Kullandıracak! Animasyon ve Dahası

Paint, Windows işletim sisteminin her zaman önemli bir parçası oldu ancak işletim sistemi her yeni sürümde büyük gelişme kaydetse de bu yazılım küçük arayüz güncellemeleri dışında hep aynı kaldı. Yapay zekanın insanların günlük hayatına girmesi ve şirketler arasında rekabetin başlaması ile Microsoft diğer ürün ve hizmetlerinde olduğu gibi Paint'te de birçok iyileştirme yaptı.

Son bir yıl içinde Paint'e görsel oluşturma ve arka plan kaldırma gibi birçok yapay zeka destekli özellik kazandıran şirket, şimdi de kullanıcıların ortaya harika eserler çıkarmasını ve hatta fotoğraflarını bile düzenlemesini sağlayacak iki yeni önemli özellik üzerinde çalışıyor.

Paint'e Animasyon ve Görsel Düzenleme Özelliği Geliyor

Microsoft, fotoğraf düzenleme ve resmi animasyona dönüştürme özelliklerini Windows AI Labs programına katılan kullanıcıların erişimine açtı. Şimdilik sınırlı sayıda kullanıcının erişebildiği bu özelliklerden ilki sayesinde Paint'te herhangi bir fotoğrafı istediğiniz gibi düzenleyebileceksiniz. Daha önce hiç Google'ın görsel düzenleme modeli olan Nano Banana'yı Gemini üzerinden kullandıysanız nasıl çalıştığını aşağı yukarı biliyor olmalısınız.

Bilmeyenler için bu özellik, herhangi bir fotoğraf üzerinde ne tür bir değişiklik istediğinizi sadece yazarak belirtmenizi sağlıyor. Örneğin "kırmızı bir şapka ekle" şeklinde bir komut girmeniz hâlinde fotoğraftaki kişinin kafasına kırmızı bir şapka ekleniyor. "Arabanın rengini beyaz yap" dediğinizde ise arabanın rengi beyaz oluyor.

Kullanıcıların asıl dikkatini çekecek özellik ise muhtemelen resmi animasyona dönüştürme olacak. Bu özellik, Grok'un Imagine aracına benzer şekilde çalışıyor. Yeni animasyon özelliği sayesinde yüklediğiniz herhangi bir resmi kısa animasyonlara dönüştürebiliyorsunuz. Bunun için görseli yükledikten sonra animasyon seçeneğine tıklamanız yeterli oluyor.

Ne var ki animasyon özelliği, kullanıcılara seçenek sunmuyor. Görsel düzenlemede olduğu gibi herhangi bir yazı girmiyorsunuz. Microsoft'un aracı, görselin nasıl hareketlendirileceğini kendisi belirliyor. Hayallerinizdeki gibi bir sonuç elde edemezseniz görseli tekrar animasyona dönüştürebiliyorsunuz. Beğendiğiniz animasyonları ise GIF olarak kaydetmeniz mümkün.