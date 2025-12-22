Epic Games'in Bedava Verdiği Oyun Herkesi Kızdırdı

Epic Games'in gizemli oyunları artık gelenek hâle geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneğini bozmayan şirket, şimdiye kadar pek çok oyunu oyunculara ücretsiz olarak sunuldu. Bunların arasında Hogwarts Legacy, Jotunnslayer: Hordes of Hel, Eternights, Blood West oldu ve Sorry We're Closed yer aldı. Şirket şimdi de altıncı gizemli oyununu herkesin erişime açtı.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games'in altın ücretsiz oyunu, Paradise Killer oldu. Bu oyunu artık Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz ancak oyunu kütüphanenize hiçbir ücret ödemeden eklemek için belirli bir süreniz olduğunu belirtmek gerekiyor. Öyle ki oyun sadece 23 Aralık 2025 saat 19.00'a kadar ücretsiz tutulacak.

Paradise Killer Nasıl Bir Oyun?

Paradise Killer, klasik dedektiflik temalı oyunlarından farklı olarak çok ilginç bir dünyada geçiyor. Yeni oyun, alışılmışın dışında bir görsel stille birlikte geliyor. Oyun, Paradise adlı bir adada geçiyor. Bu ada düzenli olarak yeniden inşa ediliyor ancak 24. ada tam sona erecekken adanın yönetimindeki konsey öldürülüyor.

Oyuncular, bu oyunda sürgüne gönderildikten sonra cinayetin arkasındaki gizemi aydınlatması için geri çağrılan bir karakteri yönetiyor. Oyunun görselleri genel olarak canlı ve renkli görünüyor. En iyi yanı ise adada istediğiniz yere gidip istediğiniz kişiyle istediğiniz sırayla konuşabilmeniz. Bu da size dilediğiniz gibi hareket etme fırsatı sunuyor.

Paradise Killer Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

Windows 7 (64-bit) İşlemci: 2GHz hızına sahip çift çekirdekli bir işlemci

2GHz hızına sahip çift çekirdekli bir işlemci RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: HD Graphics 530

HD Graphics 530 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Paradise Killer Önerilen Sistem Gereksinimleri