Sizi Uykusuz Bırakacak Oyun Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Gözünüzü sürekli ekrandan kaçırmanıza neden olacak bir oyun ücretsiz hâle geldi. Psikolojik korku türüne sahip olan bu oyun, birkaç günlüğüne geçerli olan fırsat sayesinde hiçbir ücret ödemeden kütüphaneye eklenebiliyor. Sine Coda tarafından geliştirilen Paragnosia isimli oyunu eğer beğenirseniz almak için biraz acele etmenizde fayda var.

Paragnosia Ücretsiz Hâle Geldi

Paragnosia, Steam'de ücretsiz hâle getirildi. Oyun normalde 2.49 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da güncel kurla 108,96 TL'ye denk geliyor. Sadece sınırlı süreliğine geçerli olan fırsat sayesinde bu ücreti ödemek zorunda kalmadan oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu kütüphanenize eklemeniz için 23 Şubat 2026 saat 11.00'e kadar süreniz bulunuyor.

Belirtilen tarihten sonra oyun yeniden ücretli hâle gelecek ve oyunu oynamak için biraz harcama yapmak zorunda kalacaksınız. Bu can sıkıcı sorunla karşılaşmamak için şimdi Steam mağazasına gidip oyunun sayfasına erişebilir ve "Hesaba ekle" seçeneğine basarak oyunu ücretsiz bir şekilde oynama imkânı elde edebilirsiniz. Hatta hemen indirme işlemi gerçekleştirmenize de gerek yok. Kütüphanenizde durduğu sürece dilediğiniz zaman yükleyip deneyebilirsiniz.

Paragnosia Nasıl Bir Oyun?

Paragnosia, hayatta kalma oyunları arasında yer alıyor ancak alışagelmiş olanların biraz dışında. Oyunda 8 saat süreniz bulunuyor. Her turda bulunduğunuz dairede pek çok anormal durum ortaya çıkıyor. Bunları eğer dikkatli incelemezseniz tuzağa düşebiliyor ve kameranız yok olabiliyor.

Kamera demişken, oyunda çok uzun zamandır peşinizi bırakmayan tehditlere karşı kameraları kullanarak sürekli gözetleme yapıyorsunuz. Bu kamerayı 360 derece döndürüp epey yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Elbette ki bu avantajların yanında bir de dezavantaj bulunuyor. Hiç beklenmedik anlarda pil bitebiliyor.

Bir turu tamamladığınızda sistem size ne kadar anomali kaçırdığınızı gösteriyor. Kaçırdığınız her anomali için sizi tehditlerden koruyan mühürdeki 6 kilitten birini kaybediyorsunuz. Kötülüğün kaynağını kovmak için çok sınırlı süreniz bulunuyor. O yüzden hem dikkatli ilerlemeniz hem hızlı davranmanız gerekiyor.

Paragnosia'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?