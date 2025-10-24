Yeni Paranormal Activity Oyunu Geliyor! Fragman Yayınlandı

The Mortuary Assistant'ın geliştiricilerinden yeni bir oyun geliyor. Paranormal Activity film serisine dayanan Paranormal Activity: Threshold'un fragmanı yayınlandı. Yeni fragmana bakılacak olursa gerilim seviyesini sürekli olarak yüksek tutacak bir oyun yolda ve çok yakın bir zamanda oyuncularla buluşması bekleniyor.

Paranormal Activity: Threshold'un Fragmanı Çıktı

Yayıncı DreadXP ve geliştirici DarkStone Digital, Paranormal Activity film serisine dayanan yeni korku oyunu Paranormal Activity: Threshold'un ilk fragmanını oyuncularla buluşturdu. DreadXP'nin resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan fragman, oyuna yüzeysel bir bakış atma fırsatı sunuyor. Fragmana bakılırsa yeni oyun, en iyi gerilim filmleri arasında yer alan 2007 yapımı Paranormal Activity ile büyük benzerlik taşıyacak.

Fragmanda iki çiftin yeni taşındığı evde başına gelen paranormal olaylara yer veriliyor. Koridorda ilerlerken beliren bir silüeti siz görünce kaybolması, karakterin ileri doğru savrulması gibi film serisini izleyenlerin aşina olacağı pek çok duruma bu oyunda da rastlanacağı anlaşılıyor. Karşınıza ne çıkacağını bilmediğiniz için muhtemelen her an tedirgin hissedeceksiniz.

Paranormal Activity: Threshold Ne Zaman Çıkacak?

Paranormal Activity: Threshold, 2026 yılında birden fazla platforma gelecek. PC oyuncuları şu andan itibaren oyunu Steam üzerinden istek listesine ekleyebiliyor Oyunun arkasında aynı geliştirici ve yayıncının olması, Paranormal Activity: Threshold'un Türkçe dil desteğine de sahip olabileceğini gösteriyor. Aynı ekip daha önce The Mortuary Assistant'ı oyunculara sunmuştu. Bu oyunda Türkçe arayüz ve altyazı desteği bulunuyordu.

Paranormal Activity: Threshold Nasıl Bir Oyun Olacak?

Paranormal Activity: Threshold, Daniel ve Jessica adlı iki çifti merkezine alacak. İlk evlerini almaya karar veren çift, eski ve bakımsız bu evi tadilattan geçirmeye başlar ancak çok geçmeden yeni evlerinin eski olmasından çok daha büyük bir sorun ile karşı karşıya olduklarını anlamaya başlarlar.

İkili, duvarların arkasında saklı işaretler ve eşyalar bulmaya başladıkça sır perdesi de yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlar. Bu evde kaldıkları her saniye, onları çok daha korkunç olayların içine çeker. Bu oyunda başlarına gelen ürkütücü olaylara hazırlıksız olan ikilinin hayatına yakından göz atarken farklı zaman çizelgelerinde oynama imkânı da elde edeceğinizi de belirtelim.

Paranormal Activity: Threshold Minimum Sistem Gereksinimleri