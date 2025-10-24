The Walking Dead Oyunları Aşırı Ucuzladı! Dev İndirimi Kaçırmayın

Zombi salgınını kThe Walking Dead oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte The Walking Dead: A New Frontier, The Walking Dead: The Telltale Definitive Series ve The Walking Dead: Michonne dahil olmak üzere birçok oyunun fiyatı düştü.

Steam'de The Walking Dead Oyunları İndirime Girdi

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. Çizgi roman tarzı grafiklere sahip olan oyun, kampanya kapsamında 22.99 dolar (965 TL) yerine 2.29 dolar (96 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Skybound Games tarafından geliştirilen oyunun Steam'deki incelemeleri "Son derece olumlu" durumda.

Telltale Games tarafından geliştirilen The Walking Dead yüzde 90 oranınad indirime girdi. En iyi zombi oyunları arasında yer alan yapımın fiyatı 7.99 dolardan (335 TL) 79 sente (33 TL) düştü. Yayıncılığını Skybound Games'in üstlendiği oyunun Steam'deki incelemelerinin "Son derece olumlu" olduğunu belirtelim.

Yayıncılığını Skybound Games'in üstlendiği The Walking Dead: Michonne yüzde 90 oranında indirime girdi. Telltale Games tarafından geliştirilen oyun 7.99 dolar yerine 79 sent fiyat etiketiyle satılıyor. Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen yapım, Michonne karakterine odaklanıyor. Oyunda tek oyunculu mod mevcut.

Telltale Games tarafından geliştirilen zombi oyunu The Walking Dead: Season 2, yüzde 90 oranında indirime girdi. 2013 yılının aralık ayında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 7.99 dolardan 79 sente düştü. 80 Metacritic puanına sahip olan oyunun Steam'deki incelemeleri "Son derece olumlu" durumda.

İndirime Giren The Walking Dead Oyunları