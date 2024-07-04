Parmak İzi Sensörlerinde Yeni Standart: Ultrasonik Sensörler Yaygınlaşıyor!

Pixel 6'nın ekran altı parmak izi sensörüne geçişinden bu yana birçok kullanıcı Pixel telefonların ve benzer teknolojiye sahip Android modellerin kilit açma performansından şikâyetçilerdi. Şimdi ise ortaya çıkan yeni bir gelişmeye göre Pixel 9 serisinin ultrasonik bir parmak izi sensörünü benimseyeceği söyleniyor.

Android Authority'ye göre Pixel 9 ve 9 Pro ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olacak. Bu sensör, Qualcomm 3D Sonic Gen 2 sayesinde desteklenecek. Bu teknolojiyi son olarak Samsung'un Galaxy S24 Ultra modelinde görmüştük.

Ultrasonik Parmak İzi Sensörü Ne Sunuyor?

Peki bu bileşeni (QFS4008) bu kadar farklı kılan şey ne? 8x8mm yüzey alanı ile 2021'in başlarında tanıtılan ultrasonik parmak izi tarayıcısı daha hızlı parmak izi okumaya sahip ve "parmaklar ıslak olduğunda eski çözümlere kıyasla daha hızlı" olduğu söyleniyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse optik parmak izi sensörleri parlak bir ışık tutarak ve esasında bir fotoğraf çekerek çalışır. Google'ın Pixel 6 ile yaşadığı deneyimde özellikle ekran koruyucuları kullananlar parmak izi okutmakta büyük zorluk çekiyordu.

Elbette Google'ın geçiş için tam 3 seri beklemesi şaşırtıcı. Yine de Samsung Galaxy S24 Ultra'nın bu alanda sektöre öncü olması, şimdi de Pixel 9 serisinde kullanılacak olmasıyla telefon sektöründe parmak izi okuyucularda yeni bir standart yaklaşıyor diyebiliriz.

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