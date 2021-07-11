Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro Özellikleri Sızdırıldı!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google'ın yeni Pixel modelleri ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro özellikleri ortaya çıktı.

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

ABD'li teknoloji devi Google'ın yeni Pixel modellerine ait teknik özellikler ortaya çıktı. FrontPageTech'ten Jon Prosser tarafından ortaya atılan iddia ile birlikte Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun teknik özellikleri gün yüzüne çıktı. Prosser, her iki cihazın da Wifi 6E ve 5G bağlantısını destekleyeceğini ve AER sertifikasına sahip olacağını belirtti.

Pixel 6 Özellikleri

Ekran: 6,4 inç, AMOLED

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 50 MP + 12 MP

Ön Kamera: 8 MP

Pil: 4614 mAh

İşletim Sistemi: Android 12

Ortaya atılan iddiaya göre Pixel 6 isimli model, 6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Merak içerisinde beklenen cihazın 8 GB RAM'e sahip olacağı belirtildi. Dahili depolama alanı tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı sürümün olacağı ileri sürüldü.

Pixel 6 modelinin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera olmak üzere iki adet kameranın yer alacağı ifade edildi. ÖN tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde bir kameranın yer alması bekleniyor.

Pixel 6 Pro Özellikleri

Ekran: 6,71 inç, OLED

RAM: 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Kamera: 50 MP + 48 MP + 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Pil: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 12

Pixel 6 Pro olarak isimlendirilen modelin 6,71 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı ileri sürüldü. İddiaya göre cihaz 12 GB RAM'e sahip olacak. Android 12 ile birlikte gelecek cihazda 5000 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı iddia edildi.

Ortaya atılan iddiaya göre Pixel 6 Pro'nun arka tarafında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön tarafta ise 12 MP çözünürlüğünde bir kameranın yer alacağı belirtildi.