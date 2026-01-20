1.298 TL'lik Açık Dünya Oyunu Kısa Süreliğine Ücretsiz!
Orta Çağ temalı açık dünya oyunlarını sevenlerin denemekten büyük keyif alacağı Pax Dei, kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabiliyor. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Pax Dei, Steam üzerinden kısa süreliğine ücretsiz erişime açıldı.
- Oyun, 26 Ocak saat 21.00'de tekrar ücretli olacak.
- Bu oyun normalde Steam'de 29.99 dolar (1.298 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.
Orta Çağ'da geçen oyunları sevenlerin ekran başından ayrılamamasına neden olan bir oyun için sınırlı süreliğine geçerli bir fırsat başladı. Oyuncular, bu sayede Pax Dei isimli bu oyunu hiçbir şekilde harcama yapmadan oynama imkânına sahip hâle geldi. Sadece bir süreliğine ücretsiz olan oyun, açık dünyada özgürce keşif yapma imkânı tanıyor.
Pax Dei Sınırlı Süre Boyunca Ücretsiz
Pax Dei, Steam'de sınırlı bir süreliğine ücretsiz oldu. Oyun normalde 29.99 dolar (1.298 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Oyuncular, 26 Ocak saat 21.00'e kadar bu ücreti ödemeden oyunu deneyimleyebiliyor. Belirtilen tarihten sonra oyunu oynamak isterseniz ödeme yapmak zorunda kalacağınızı da belirtelim.
Pax Dei Nasıl Bir Oyun?
Pax Dei, Orta Çağ oyunları arasında yer alıyor. Oyunda vahşi doğayı keşfedebiliyor, altın ve ganimet toplamak için düşmanlarla savaşabiliyorsunuz. Ayrıca diğer oyuncularla ticaret yapmayı ya da onlara savaş açmayı da tercih edebiliyorsunuz. Oyunda kendi topraklarınızı kazanmak için büyük çaba sarf etmeniz gerekiyor.
Her şeyin oyuncular tarafından üretildiği bu oyunda farklı hava koşullarının olduğu yerlere seyahat edip keşifler yapabiliyorsunuz ancak evinizden ne kadar uzaklaşırsanız o kadar büyük bir tehlikenin içine dahil oluyorsunuz ancak bu tehlikeli yolculukta zafer elde etmeyi başarırsanız bunun faydalarından sadece siz değil, tüm klanınız yararlanıyor.
Pax Dei Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i5-7600K ya da AMD eş değeri
- RAM:16 GB
- Ekran Kartı: GeForce RTX 2060 (12 GB) / Radeon RX 5700 XT (8 GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
Pax Dei Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Ryzen 7 3700X veya Intel eş değeri
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: GeForce RTX 3060 / Radeon RX 6600 XT (8 GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan