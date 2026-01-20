1.298 TL'lik Açık Dünya Oyunu Kısa Süreliğine Ücretsiz!

Orta Çağ'da geçen oyunları sevenlerin ekran başından ayrılamamasına neden olan bir oyun için sınırlı süreliğine geçerli bir fırsat başladı. Oyuncular, bu sayede Pax Dei isimli bu oyunu hiçbir şekilde harcama yapmadan oynama imkânına sahip hâle geldi. Sadece bir süreliğine ücretsiz olan oyun, açık dünyada özgürce keşif yapma imkânı tanıyor.

Pax Dei Sınırlı Süre Boyunca Ücretsiz

Pax Dei, Steam'de sınırlı bir süreliğine ücretsiz oldu. Oyun normalde 29.99 dolar (1.298 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Oyuncular, 26 Ocak saat 21.00'e kadar bu ücreti ödemeden oyunu deneyimleyebiliyor. Belirtilen tarihten sonra oyunu oynamak isterseniz ödeme yapmak zorunda kalacağınızı da belirtelim.

Pax Dei Nasıl Bir Oyun?

Pax Dei, Orta Çağ oyunları arasında yer alıyor. Oyunda vahşi doğayı keşfedebiliyor, altın ve ganimet toplamak için düşmanlarla savaşabiliyorsunuz. Ayrıca diğer oyuncularla ticaret yapmayı ya da onlara savaş açmayı da tercih edebiliyorsunuz. Oyunda kendi topraklarınızı kazanmak için büyük çaba sarf etmeniz gerekiyor.

Her şeyin oyuncular tarafından üretildiği bu oyunda farklı hava koşullarının olduğu yerlere seyahat edip keşifler yapabiliyorsunuz ancak evinizden ne kadar uzaklaşırsanız o kadar büyük bir tehlikenin içine dahil oluyorsunuz ancak bu tehlikeli yolculukta zafer elde etmeyi başarırsanız bunun faydalarından sadece siz değil, tüm klanınız yararlanıyor.

Pax Dei Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel i5-7600K ya da AMD eş değeri

Intel i5-7600K ya da AMD eş değeri RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: GeForce RTX 2060 (12 GB) / Radeon RX 5700 XT (8 GB)

GeForce RTX 2060 (12 GB) / Radeon RX 5700 XT (8 GB) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Pax Dei Önerilen Sistem Gereksinimleri