Efsane Payday Serisinin Yeni Oyunu Geliyor! Fragman Paylaşıldı

Efsane Payday serisi uzun bir aranın ardından geri dönüyor. Yeni oyun, Fast Travel Games tarafından geliştiriyor. Serinin haklarını elinde tutan Starbreeze Entertainment tarafından yapılan duyuruya göre oyunun adı, Payday: Aces High olacak. Hatta bir tanıtım fragmanı bile yayınlandı. Böylece oyuncular kendilerini nasıl bir oyunun beklediği hakkında bilgi sahibi oldu.

Payday: Aces High Nasıl Bir Oyun Olacak?

Payday: Aces High tamamen VR için sıfırdan geliştiriliyor. Önceki oyunlardan aşina olacağınız şekilde bu oyunda da dört oyuncuya kadar co-op desteği olacak. Yani diğer insanlarla büyük bir maceranın içine dalabileceksiniz. Genel olarak serisinin karanlık ve kaotik atmosferine bağlı kalmaya devam edecek fakat VR desteği sayesinde gerçekçilik hissiyatını daha üst seviyede tutacak.

Geliştirici, oyuna çok sayıda ekipman ekleyecek. Bu, Payday serisinin şimdiye kadar piyasaya sürülen diğer oyunları ile aynı döngüye bağlı kalacağına işaret ediyor. Yani hedefe ulaşacak, görevleri yerine getirecek ve elde ettiğiniz para ile yeni ekipmanlar satın alacaksınız. Yine de arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alacak. Dolayısıyla bir noktadan sonra sıradanlaşması pek olası değil.

Payday: Aces High Ne Zaman Çıkacak?

PAYDAY: Aces High, Steam sayfasında yer alan bilgilere göre 2026 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu da en erken Temmuz ayında oyuncularla buluşacağı anlamına geliyor. Yeni oyun tamamen VR oyunu olduğu için bunu oynamaya başlamak için VR gözlüğüe ihtiyaç duyulacak.

Payday Serisinin Diğer Oyunları Neler?

Payday: The Heist

Overkill Software tarafından geliştirilen Payday: The Heist, ilk olarak 2011 yılında piyasaya sürüldü. Oyunda seviye atladıkça yeni silah ve ekipmanların kilidini açıyorsunuz. Çok oyunculu modun yanı sıra tek başına da oynanabiliyor. Ne var ki bu modda yanınızdaki karakterler pek de akıllıca hareket etmiyor, bu da oyunu sizin için oldukça zorlaştırıyor.

Payday 2

Oyuncularla 2013 yılında buluşturulan Payday 2, serinin en çok sevilen oyunu olarak öne çıkyor. İlk oyunun aksine bu oyunda karakterlerin her biri farklı yetenekler taşıyor. Öyle ki bazıları gizlilik konusunda uzmanken bazıları ise gelenleri geri püskürtme konusunda oldukça iyi bir iş çıkarıyor.

Payday 3

Payday 3, serinin en çok beklenen oyunu olmuştu. 2023 yılında birçok sorunla birlikte oyuncuların karşısına çıktı. Oyuncular, sunucu bulamama gibi sorunlar yaşadı. Ayrıca önceki oyunun aksine daha az harita içeriyordu. Ekipman açısından da ilk iki oyunun gerisinde hissettiriyordu. Hatta şu an Steam'deki Türkçe incelemelere bakacak olursak bunların sadece yüzde 57'si kadarının olumlu olduğunu görüyoruz. Yani Türk oyuncular tarafından çok da benimsenen bir yapım olmadı.

Editörün Yorumu

Payday: Aces High'ın özellikle Payday 3'ten sonra oyuncuların çok tereddütlü yaklaşacağı bir oyun olacağını düşünüyorum. Bana göre hazırlanan tanıtım fragmanı beklentileri yükseltecek kadar iyi şeyler sunmuyor. Önceki oyundan zaten hayal kırıklığı yaşamış olan oyuncuları kazanmak için en azından beklentileri daha yüksek tutacak bir şeyler gösterilebilirdi.