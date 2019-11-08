Pazarlama ve Finans Zirvesi 2019 (PFZ'19) Öğrencilere Kapısını Açıyor

Pazarlama ve Finans Zirvesi sekinci kez kapılarını tüm öğrencilere açıyor. Tamindir olarak medya sponsoru olduğumuz Pazarlama ve Finans Zirvesi ’19 (PFZ 2019) etkinliği, pazarlama, finans, yatırım, girişimcilik, yönetim, reklamcılık, satış gibi alanlarda biçimlenmek isteyen tüm üniversite öğrencilerini davet ediyor. Tüm üniversite öğrencilerine açık etkinliğe katılım ücretsiz.

İTÜ Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen Pazarlama ve Finans Zirvesi (PFZ), her sene bölüm fark etmeksizin tüm üniversite öğrencilerini pazarlama, finans, yatırım, girişimcilik, satış ve daha birçok alanda bilinçlendirmeyi hedefliyor. Bu sene 24 - 27 Kasım tarihlerinde İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi’nde sekizincisi düzenlenecek olan PFZ’19 zirvesi, Pazar akşamı başlayacak, 25 - 26 - 27 Kasım tarihlerinde öncü şirketlerin üst düzey yöneticilerin ilham dolu oturumları, farklı sektörlerin lider şirketlerinin gerçekleştireceği case analizleri, eğlenceli ve doyurucu fuaye alanı, birbirinden güzel çekilişler, sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinin söyleşileri ve daha fazlasıyla devam edecek. Bütün sektörlerin olmazsa olmaz kavramlarını, sektörlerin lider şirketlerinden üst düzey yönetici ve konuşmacılarla işleyecek olan PFZ’de bu sene ek olarak İlham üzerinde durulacak. #İlhamBurada, Sen Neredesin? sorusu yanıtlanacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne denk gelen etkinlikte bu özel güne yakışacak şekilde katılımcılar sanata doyurulacak.

Pazarlama ve Finans Zirvesi 2019’da fuaye alanında bilgilendirici stantlar aydınlanmanızı sağlarken karnınızı doyuracak yiyecek-içecek alanları da öğrencilerin gözde noktalarından olacak. Çeşitli çekilişlerin de bulunduğu, şirketlerle öğrenciler arasında etkileşimi en üst safhaya çıkaran workshoplar ile öğrenciler, tecrübe kazanırken şirketlerle bir arada olma fırsatını yakalayacaklar. Öğrenciler; Yandex Türkiye Satış Başkanı Doğan Balamir Nazlıca, Nestle Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu, Vodafone Türkiye CFO Özgür Tokgöz Altun, Kariyer.net CEO Fatih Uysal, Coca Cola Company Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak, Samsung Türkiye CMO Ömer Barış Gökpınar, Fortune Türkiye’nin ’40 Yaş Altı 40’ Pazarlamacı listesinde 5 kez üst üste yer alan Girişimci Serhat Gürcü, gibi isimlerin bilgilerinden yararlanırken, soru-cevap kısmında akıllarında kalan soruları, konuşmacılarımıza yönlendirebilecekler. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak isimler:

Zeynep Sungu - Nestle Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Direktörü

Elif Kaypak - Coca Cola Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya İş Birimi Pazarlama Direktörü

Barış Gökpınar - Samsung Electronics Türkiye CMO

Doğan Balamir Nazlıca - Yandex Türkiye Satış Başkanı, Sanatçı

Fatih Uysal - Kariyer.net CEO

Eda Ocak - ThinkNeuro Kurucu/Partner

Serhat Gürcü - Youthworks Ajans Başkanı

İrem Tüzünalper - Extra Loyalty Solutions CEO/Co-Founder

Emrah Gürsoy - LC Waikiki Mağazalar Süreç, Strateji ve Sistem Geliştirme Direktörü

Etkinlik Sayfası: https://visitick.com/Event/JBOKYVZfrqzz3/pazarlama-ve-finans-zirvesi19

Etkinlik Tarihi: 24 Kasım 17.00 - 27 Kasım 2019 18.00

Etkinlik Yeri: Harbiye, İTÜ Maçka Kampüsü, Şişli, Türkiye

Katılım ücretsiz!