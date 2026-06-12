32 GB RAM'li Mini PC Tanıtıldı! Çok Güçlü İşlemci, 1 TB SSD ve Dahası

PELADN HO5 tanıtıldı. Bununla birlikte mini bilgisayarın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan mini PC'de AMD tarafından geliştirilen çok güçlü bir Ryzen işlemcisi bulunuyor. Bu sayede sorunsuz bir kullanım deneyimi elde edilecek. Bilgisayarda ayrıca 32 GB RAM ve 1 TB SSD de mevcut.

PELADN HO5'in Özellikleri Neler?

İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 470

AMD Ryzen AI 9 HX 470 RAM: 32 GB

32 GB Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 Ön tarafta bulunan portlar: 1 x USB-C, 2 x USB-A, 1 x 3,5 mm ses girişi

1 x USB-C, 2 x USB-A, 1 x 3,5 mm ses girişi Arka tarafta bulunan portlar: 2 x USB-A, 2 x 2.5GbE RJ45 ethernet, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 2.1

2 x USB-A, 2 x 2.5GbE RJ45 ethernet, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 2.1 Yan tarafta bulunan port: 1 x OCuLink 4i

1 x OCuLink 4i Boyutlar: 130 x 130 x 55 mm

PELADN HO5'in İşlemcisi Nasıl?

Mini bilgisayar gücünü AMD Ryzen AI 9 HX 470 işlemcisinden alıyor. İşlemcide dört adet Zen 5 isimli performans çekirdeği ve dört adet Zen 5C isimli verimlilik çekirdeği bulunuyor. Zen 5 çekirdekleri performans odaklıyken Zen 5c çekirdekleri ise verimlilik odaklı. Zen 5 çekirdekleri 5.2 GHz, Zen 5c çekirdekleri ise 3.3 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

Bu işlemci, AMD tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Ryzen AI 9 HX 470'te Radeon 890M entegre ekran kartı mevcut. Web tarayıcısında gezinmek gibi aktivitelerde veya yalnızca masaüstü açıkken ekran kartı 400 MHz hızında çalışıyor. Oyuna girildiğinde veya grafik gücü gerektiren bir iş başlatıldığında ekran kartının hızı 3.1 GHz'ye kadar ulaşabiliyor.

Söz konusu entegre GPU'nun RDNA 3+ mimarisina sahip olduğunu belirtelim. Bu mimari, önceki nesle kıyasla daha yüksek performansa ve daha iyi bir güç verimliliğine sahip. Bu ekran kartı Full HD çözünürlükte Valorant, League Of Legends ve Counter-Strike 2 dahil olmak üzere pek çok oyunu sorunsuz çalıştırabiliyor.

PELADN HO5'te Hangi Portlar Bulunuyor?

PELADN HO5'in ön yüzeyinde bir adet USB-C, 2 x USB-A ve bir adet 3,5 mm ses girişi bulunuyor. Bilgisayarın arka tarafında iki adet USB-A, iki adet 2.5GbE RJ45 ethernet, bir adet DisplayPort 1.2 ve bir adet HDMI 2.1 yer alıyor. Mini PC'nin yan tarafında ise bir adet OCuLink 4i portu mevcut.

OCuLink 4i portu sayesinde bilgisayara harici ekran kartı takılabiliyor. Böylece çok kaliteli grafiklere sahip oyunlar bile oynanabiliyor. Bilgisayar ayrıca Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 teknolojilerini destekliyor. Wi-Fi 7, Wi-Fi 6 teknolojisine kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.

PELADN HO5 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de PELADN'in bazı mini bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda PELADN HO5'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. PELADN HO5'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

PELADN HO5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

PELADN HO5 için 7 bin 599 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 51 bin 926 TL'ye denk geliyor. Mini bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 63 bin TL civarında olabilir. PELADN HO5'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda PELADN HO5'in küçük boyutuna rağmen çok güçlü bir bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. RGB aydınlatma özelliğine sahip olan bilgisayar sadece güçlü işlemcisiyle değil aynı zamanda geniş port yelpazesiyle de dikkatimi çekti. Portlar araısnda OCuLink 4i, HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.2 dahil olmak üzere pek çok seçenek bulunuyor.