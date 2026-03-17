PureTech Sorunları Bitiyor: Peugeot Yeni Turbo 100 Motorunu Tanıttı!

Peugeot son dönemlerde büyük bir eleştiri yağmuruna tutulan 1.2 PureTech motor serisini yenilediğini duyurdu. Bu kapsamda Turbo 100 adını verdiği yeni motorlarını tanıtan Peugeot bir önceki nesilde sorunlara sebep olan parçaların tamamen değiştirildiğini ve artık bu tarz sorunların gündem olmayacağını belirtti. Peki yeni Turbo 100 serisi motorlar kullanıcılara neler sunuyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Peugeot Turbo 100 Motoru Teknik Özellikleri Neler?

Peugeot’nun yeni nesil benzinli motoru Turbo 100, aslında tamamen yeni bir ünite olmaktan ziyade 1.2 PureTech motor ailesinin kapsamlı şekilde revize edilmiş versiyonu olarak öne çıkıyor. Açıklamalara göre motorun yaklaşık yüzde 70 oranında yeniden tasarlandığı belirtiliyor. Bu revizyondaki en kritik değişim ise triger sisteminde gerçekleşmiş durumda.

Önceki nesilde kullanılan ve zaman zaman sorunlara neden olan yağ içinde çalışan kayışlı sistem (wet belt) tamamen kaldırılarak yerine zincirli zamanlama sistemi tercih edilmiş. Bu değişiklik motorun uzun ömür ve güvenilirlik tarafında önemli bir iyileştirme sunduğuna işaret ediyor. Yeni motor aynı zamanda değişken geometrili turbo (VGT) ile geliyor. Bu sayede özellikle düşük devirlerde daha hızlı tepki ve daha akıcı bir sürüş karakteri sunulması hedefleniyor.

Yakıt enjeksiyon sisteminde yapılan güncellemelerle birlikte verimlilik tarafında da iyileştirmeler sağlandığı belirtiliyor. Teknik veriler tarafında ise motor, 1.2 litre 3 silindirli yapısını koruyor. Ünite 101 beygir güç üretirken, 205 Nm torku 1750 d/d gibi düşük bir devirde sunabiliyor. Bu değerler özellikle şehir içi kullanımda avantaj sağlıyor. Bunun yanında markanın düşük hacimli motorlardaki diğer tasarımsal sorunların da bu modelde yer almadığı bildiriliyor.

Peugeot Turbo 100 Motoru Hangi Modellerde Kullanılacak?

Peugeot yeni Turbo 100 motorunun ilk olarak Mart 2026 itibarıyla üretime giren 208 modelinde kullanılacağını açıkladı. Ardından Mayıs ayında 2008 modeline entegre edilmesi bekleniyor. Bu da motorun kısa sürede markanın giriş seviyesindeki en önemli modellerinde yaygınlaşacağını gösteriyor. Dayanıklılık tarafında ise oldukça iddialı açıklamalar bulunuyor.

Peugeot, yeni motorun 3 milyon kilometre test edildiğini ve bu kapsamda 8 yıl veya 160 bin km garanti sunduğunu belirtiyor. Bununla birlikte bakım aralıkları da iyileştirilmiş durumda. Önceki nesilde 1 yıl/20 bin km olan servis ihtiyacı, yeni motorla birlikte 2 yıl/25 bin km seviyesine çıkarılmış. Bu değişiklikler yalnızca performans değil aynı zamanda kullanım maliyeti ve uzun vadeli dayanıklılık açısından da önemli bir gelişmeye işaret ediyor.

Editörün Yorumu

Peugeot’nun bu hamlesi aslında yalnızca yeni bir motor tanıtımı değil aynı zamanda geçmişte yaşanan güvenilirlik sorunlarına verilen doğrudan bir cevap olarak değerlendirilebilir. Özellikle kayışlı triger sisteminin tamamen kaldırılarak zincirli yapıya geçilmesi kullanıcıların en çok eleştirdiği noktaya doğrudan müdahale edildiğini gösteriyor. Bunun yanında pazarda markaya karşı duyulan güvensizlik hissinin de yeni üniteler sayesinde giderilmesi bekleniyor.

