Rekor Yenileme Hızlı Oyuncu Monitörü Tanıtıldı: E-Sporcuların Göz Bebeği Olacak!

Son günlerde pek çok yeni teknoloji devi yeni oyuncu monitörleriyle sahneye çıktı. Son olarak Xiaomi'nin dev ekranlı G34WQi 2026 modelinin ardından Philips de Evnia serisine eklediği yeni cihazıyla sektörde kendini yeniden hatırlattı.

Philips Evnia 27M2N5500XD isimli yeni oyuncu monitörü özellikle 1000 Hz'ye varan yenileme hızı performansıyla dikkat çekiyor. Gelin yeni modelin özelliklerine hep birlikte bakalım!

Philips Evnia 27M2N5500XD Oyuncu Monitörü Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi: TCL CSOT HFS Shoot IPS

TCL CSOT HFS Shoot IPS Çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)

2560 x 1440 (QHD) Yenileme Hızı: 500 Hz / 1000 Hz

500 Hz / 1000 Hz Tepki Süresi: 1 ms (GtG) / 0.3 ms (Smart MBR)

1 ms (GtG) / 0.3 ms (Smart MBR) Parlaklık: 500 nit (HDR) / 350 nit (SDR)

500 nit (HDR) / 350 nit (SDR) Kontrast: 2000:1

2000:1 Renk Gamı: %96 DCI-P3, %100 sRGB, %94 Adobe RGB

%96 DCI-P3, %100 sRGB, %94 Adobe RGB Bağlantı: DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, Kulaklık Jakı

DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, Kulaklık Jakı Diğer: FreeSync, VESA DisplayHDR 400, Ergonomik Stand

Yeni monitör 27 inç boyutunda TCL CSOT tarafından geliştirilen HFS Shoot IPS bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Cihaz, standart 2560x1440 QHD çözünürlüğünde tam 500 Hz yenileme hızı sunarken 1280x720 çözünürlük seviyesinde 1000 Hz'ye ulaşarak oyunculara ultra akıcı bir deneyim vadediyor.

Tepki süresi konusunda da iddialı olan yeni model standart 1 ms'lik gecikme süresi ile birlikte gelirken sahip olduğu Smart MBR moduyla bu süreyi 0.3 ms seviyelerine kadar çekebiliyor. Ayrıca FreeSync desteğiyle ekran yırtılmalarının önüne geçen monitör Smart Sniper, Shadow Boost ve Smart Crosshair gibi oyun içi yardımcı araçlarla da birlikte geliyor.

VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip olan Philips Evnia 27M2N5500XD, HDR içeriklerde 500 nit standart SDR modunda ise 350 nit parlaklık sunuyor. Bununla birlikte 2000:1 kontrast oranı sunan cihaz, DCI-P3 renk uzayının yüzde 96'sını, sRGB'nin yüzde 100'ünü ve Adobe RGB'nin yüzde 94'ünü kapsayarak kusursuz bir renk doğruluğu sergiliyor.

Bağlantı tarafında da değinecek olursak, yeni monitörde kayıpsız yüksek yenileme hızı için UHBR20 bant genişliğine sahip DisplayPort 2.1 ve tam bant genişliği sunan HDMI 2.1 portları yer alıyor. Son olarak cihazın ergonomik standı sayesinde yükseklik, eğim, dönme ve pivot hareketlerine tam uyum sağladığını da belirtelim.

Fiyatı Ne Kadar?

Philips Evnia 27M2N5500XD ilk etapta yalnızca Çin pazarında satışa sunulacak. Şirketin resmi web mağazasında listelenen yeni modelin fiyatı ve küresel pazara gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Konu hakkında yakında Philips cephesinden açıklama yapılması bekleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz yeni oyuncu monitörü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.