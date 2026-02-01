Rekor Yenileme Hızlı Oyuncu Monitörü Tanıtıldı: E-Sporcuların Göz Bebeği Olacak!
Philips Evnia 27M2N5500XD oyuncu monitörü tanıtıldı. Markanın rekor yenileme hızına sahip yeni modeli düşük çözünürlükte 1000 Hz'ye kadar ulaşabiliyor!
⚡ Önemli Bilgiler
- Philips Evnia 27M2N5500XD oyuncu monitörü 27 inç büyüklüğünde IPS bir ekranla birlikte geliyor.
- 1000 Hz'ye varan yenileme hızı sunan model tepki süresini 0.3 ms seviyelerine kadar düşürebiliyor.
- Çin pazarında satışa sunulacak cihazın fiyatı henüz açıklanmadı.
Son günlerde pek çok yeni teknoloji devi yeni oyuncu monitörleriyle sahneye çıktı. Son olarak Xiaomi'nin dev ekranlı G34WQi 2026 modelinin ardından Philips de Evnia serisine eklediği yeni cihazıyla sektörde kendini yeniden hatırlattı.
Philips Evnia 27M2N5500XD isimli yeni oyuncu monitörü özellikle 1000 Hz'ye varan yenileme hızı performansıyla dikkat çekiyor. Gelin yeni modelin özelliklerine hep birlikte bakalım!
Philips Evnia 27M2N5500XD Oyuncu Monitörü Özellikleri
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Ekran Teknolojisi: TCL CSOT HFS Shoot IPS
- Çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)
- Yenileme Hızı: 500 Hz / 1000 Hz
- Tepki Süresi: 1 ms (GtG) / 0.3 ms (Smart MBR)
- Parlaklık: 500 nit (HDR) / 350 nit (SDR)
- Kontrast: 2000:1
- Renk Gamı: %96 DCI-P3, %100 sRGB, %94 Adobe RGB
- Bağlantı: DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, Kulaklık Jakı
- Diğer: FreeSync, VESA DisplayHDR 400, Ergonomik Stand
Yeni monitör 27 inç boyutunda TCL CSOT tarafından geliştirilen HFS Shoot IPS bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Cihaz, standart 2560x1440 QHD çözünürlüğünde tam 500 Hz yenileme hızı sunarken 1280x720 çözünürlük seviyesinde 1000 Hz'ye ulaşarak oyunculara ultra akıcı bir deneyim vadediyor.
Tepki süresi konusunda da iddialı olan yeni model standart 1 ms'lik gecikme süresi ile birlikte gelirken sahip olduğu Smart MBR moduyla bu süreyi 0.3 ms seviyelerine kadar çekebiliyor. Ayrıca FreeSync desteğiyle ekran yırtılmalarının önüne geçen monitör Smart Sniper, Shadow Boost ve Smart Crosshair gibi oyun içi yardımcı araçlarla da birlikte geliyor.
VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip olan Philips Evnia 27M2N5500XD, HDR içeriklerde 500 nit standart SDR modunda ise 350 nit parlaklık sunuyor. Bununla birlikte 2000:1 kontrast oranı sunan cihaz, DCI-P3 renk uzayının yüzde 96'sını, sRGB'nin yüzde 100'ünü ve Adobe RGB'nin yüzde 94'ünü kapsayarak kusursuz bir renk doğruluğu sergiliyor.
Bağlantı tarafında da değinecek olursak, yeni monitörde kayıpsız yüksek yenileme hızı için UHBR20 bant genişliğine sahip DisplayPort 2.1 ve tam bant genişliği sunan HDMI 2.1 portları yer alıyor. Son olarak cihazın ergonomik standı sayesinde yükseklik, eğim, dönme ve pivot hareketlerine tam uyum sağladığını da belirtelim.
Fiyatı Ne Kadar?
Philips Evnia 27M2N5500XD ilk etapta yalnızca Çin pazarında satışa sunulacak. Şirketin resmi web mağazasında listelenen yeni modelin fiyatı ve küresel pazara gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Konu hakkında yakında Philips cephesinden açıklama yapılması bekleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!
Bütçe Dostu Oyuncu Monitörü Tanıtıldı: 144Hz Yenileme Hızı Sunuyor!
Dell SE2726D isimli yeni oyuncu monitörünün özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte 144Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunan yeni cihazın tüm ayrıntıları!
Uygun Fiyatlı Oyuncu Monitörü: Redmi G27 Duyuruldu
Xiaomi, Redmi markası altında yeni bir oyuncu monitörü ile karşımıza çıktı. İşte yüksek yenileme hızı ve renk doğruluğu ile öne çıkan Redmi G27 özellikleri!
Peki siz yeni oyuncu monitörü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.